Distintos Filhos lança novo álbum em show no Teatro Nacional

A banda brasiliense Distintos Filhos promove, nesta sexta-feira (4/9), o show de lançamento do novo disco do grupo, Entre corpos nus e frases feitas, no Teatro Nacional. A apresentação tem início às 20h e os ingressos custam R$40, disponíveis no site MeuBilhete.
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Entre corpos nus e frases feitas é o primeiro disco da Distintos Filhos em nove anos. A banda, formada por Paulo Veríssimo (voz/guitarra), Ivo Portela (baixo) e Marcos Amaral (teclado) em 2004, também assina os discos Distintos filhos (2011) e Exílio (2017). Na apresentação na Sala Martins Pena, a Distintos Filhos celebra o projeto mais recente e relembra canções que marcaram a carreira do trio.
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Com seis faixas, Entre corpos nus e frases feitas aborda o excesso de informação, imediatismo e a tecnologia e homenageia grandes nomes do rock, como os Beatles e a banda britânica The Cure. O disco foi produzido por Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana, e Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho, que também atuam como instrumentistas em três faixas.
Serviço
Lançamento de Entre corpos nus e frases feitas
De Distintos Filhos. Sexta-feira (4/9), às 20h, na sala Martins Pena do Teatro Nacional. Ingressos: R$40, no site MeuBilhete.