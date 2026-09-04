5 músicas de Elton John que não podem faltar no show de setembro

Elton John, conhecido por seu estilo único, promete um show inesquecível em sua aguardada apresentação no Brasil - (crédito: Divulgação.)

A contagem regressiva para a única apresentação de Elton John no Brasil já começou. Confirmado para a noite de 7 de setembro na Cidade do Rock, às 23h, o show é aguardado com grande expectativa por ser uma oportunidade rara de ver o astro britânico no país após o encerramento de suas turnês de despedida.

Com uma carreira de décadas e dezenas de sucessos, a dúvida que fica é: o que esperar do repertório? Para aquecer os fãs, separamos cinco canções que são praticamente obrigatórias para uma noite que promete ser memorável e emocionante.

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Rocket Man

Lançada em 1972, "Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)" se tornou um dos maiores hinos do artista. A canção é uma presença garantida em suas apresentações ao vivo. Sua melodia marcante e a letra sobre a solidão de um astronauta garantem um dos momentos mais esperados e catárticos de qualquer show do cantor.

Tiny Dancer

Conhecida pela introdução ao piano que cresce até um refrão poderoso, "Tiny Dancer" é uma balada que emociona plateias há mais de 50 anos. A música cria uma conexão imediata com o público e sua execução ao vivo costuma ser um dos pontos altos da performance, destacando a habilidade de Elton John como pianista e intérprete.

Your Song

Considerada por muitos como a canção que o transformou em uma estrela global, "Your Song" é uma declaração de amor simples e universal. É o tipo de clássico que une milhares de vozes em um coro uníssono, tornando-se um momento de pura comunhão entre o artista e seus admiradores.

I'm Still Standing

Para levantar o público, poucas músicas funcionam tão bem quanto "I'm Still Standing". Lançada em 1983, a faixa é um hino de superação com uma energia contagiante. É a canção perfeita para dançar e celebrar a resiliência, tanto do artista quanto de seus fãs, que o acompanham por tantos anos.

Don't Go Breaking My Heart

Este dueto clássico, originalmente gravado com Kiki Dee, traz um clima mais leve e descontraído ao espetáculo. Mesmo que seja interpretada sem uma parceira de palco, a canção é um convite para cantar junto e aproveitar um momento de pura alegria e nostalgia pop, mostrando outra faceta do vasto repertório do astro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.