Atriz Angelina Jolie visita clube de boxe na Ucrânia

A estrela de Hollywood Angelina Jolie fez uma visita-surpresa a um clube de boxe na cidade ucraniana bombardeada de Kharkiv, em sua viagem mais recente ao país, informaram nesta segunda-feira (8) a Federação de Boxe da Ucrânia e o dono do clube.

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A atriz, que também é ativista humanitária, já havia visitado a Ucrânia duas vezes desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala ao país, em fevereiro de 2022.

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Uma foto publicada mostra Angelina e seu filho Knox durante a visita. "A famosa atriz Angelina Jolie visitou o clube de boxe Spadkoyemets", publicou a Federação no Instagram. "Seu filho Knox fez um treino de muay thai no local."

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O dono do clube, Pavlo Chyshko, disse que "não fazia ideia" de que encontraria a atriz após receber uma reserva para o domingo. "Para todos que perguntaram: isto não é uma brincadeira, não é inteligência artificial. Apenas aconteceu totalmente por acaso. Para nossa grande alegria, Angelina Jolie apareceu em nosso clube", contou, em vídeo publicado no Instagram.