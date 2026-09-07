Beatriz Bonemer, uma das filhas de Fátima Bernardes e William Bonner, abriu o jogo sobre como o pai reagiu ao primeiro encontro dele com o namorado da jovem, o piloto de avião Caio Freitas.

Durante o programa Cá Entre Nós, no YouTube, a apresentadora perguntará qual foi a reação do companheiro na hora da apresentação, já que o comandante do Globo Repórter "tem fama de ser muito sério".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Ficou apavorado", responde Beatriz. "Ele parecia apavorado mesmo", concordará Bonner. "Ele é piloto e já tinha várias histórias que ia contar para o meu pai, porque é um assunto que ele domina. E meu pai: Eu sei, entrevistei não sei quem, não sei o que lá. Ele sabia mais detalhes do que o Caio. Aí o Caio: Ah, tá. Era isso mesmo que eu ia falar"", acrescentou ela.

"Pô, você podia me dar um toque, Beatriz. Sei lá, me dar um cutucão: "Pai, segura"", brinca William. Além dela, o ex-casal também teve Vinícius e Laura. Eles são trigêmeos e estão com 28 anos.

O texto Beatriz Bonemer revela reação de William Bonner ao conhecer namorado foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.