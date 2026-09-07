Fergie foi ao Rock in Rio? Will.i.am fala sobre ausência no Black Eyed Peas

Fergie, ex-integrante do Black Eyed Peas, foi bastante mencionada durante a apresentação do grupo neste domingo (6), no Rock in Rio. Apesar das altas expectativas, a cantora não compareceu no show.
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Ao final do show, will.i.am resolveu falar sobre a cantora, e agradeceu o apoio dos brasileiros ao grupo, além de ter exaltado a ex-integrante e elogiou a nova integrante, J Rey Soul, que completa a formação, com apl.de.ap e Taboo.
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"Faz anos que o Brasil escuta o Black Eyed Peas, em todas as nossas configurações. A música que a gente cantou agora foi escrita pela Fergie. Fergie, nós te amamos e sentimos sua falta. A gente também quer agradecer o amor por essa nova irmã, J. Rey Soul", disse will.i.am.
Fergie entrou para o Black Eyed Peas em 2002 e rapidamente se tornou um dos principais nomes do grupo. Com ela, o grupo alcançou alguns de seus maiores sucessos, como ‘Where Is the Love?’, ‘Boom Boom Pow’, ‘I Gotta Feeling’ e ‘Meet Me Halfway’. A saída da cantora foi oficializada em 2017, depois de meses de especulações.
O texto Fergie foi ao Rock in Rio? Will.i.am fala sobre ausência da cantora no show do Black Eyed Peas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.