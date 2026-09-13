Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (13/9)

Na hora em que bater aquele desespero porque não consegues encontrar saída para teus problemas, respira fundo e fica ciente de que aquilo que te torna humano é a criatividade, e que essa virtude está sempre disponível para encontrar alternativas.

Cuida para não te apegar ao desespero, porque esse movimento é fácil e também é apoiado pela maioria de nossa humanidade, que se sente mais atraída ao sofrimento do que à felicidade, à qual considera, do alto do seu cinismo, uma impossibilidade, uma ilusão.

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Impossível mesmo é o ser humano não encontrar alternativas criativas para tudo que precisa fazer, essas sempre estarão disponíveis, só que se preferires a alternativa do desespero e te apegares a essa como a única disponível, então terás criado para ti o abismo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há pessoas que são chatas e que não agregam nada interessante, portanto, seria melhor tomar distância delas. Há outras que apesar de serem chatas também, pelo menos agregam ideias criativas que podem ser praticadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você sabe perfeitamente tudo que precisa ser feito, porém, mesmo assim sua alma resiste e, para isso, cria narrativas tentando desviar a atenção do que realmente importa. Isso só vai provocar perda de tempo e nada além.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Compartilhar a alegria, infelizmente, é arriscado, não porque seja um comportamento viciado, pelo contrário, mas porque as pessoas se sentem mais familiarizadas com o sofrimento do que com o bem-estar. Discrição.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São tantas e tão variadas as coisas que se apresentaram ao mesmo tempo que dá certa tontura na alma, porém, seria interessante você passar por essa condição o mais rapidamente possível, para dar conta do recado. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Reúna o pessoal e articule as alianças que se tornaram imprescindíveis para você realizar seus planos. Agora é um desses momentos em que sua alma depende da colaboração do máximo possível de pessoas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para sua alma ficar um pouco mais tranquila e confiante, quanto dinheiro seria necessário? Procure ser realista nas contas que fizer, para aproveitar direito este momento, que lhe oferece chances de prosperar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Coloque em prática suas ideias sem importar-se, por enquanto, com o que as pessoas opinem, pois, mesmo que elas desaprovem seus movimentos, sua alma sentirá profunda satisfação por ter se atrevido a agir. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É normal que as pessoas mascarem seus sentimentos, porque nem sempre é hora de os expressar. Porém, essa não é uma prática que deva ser corriqueira, porque a falta de expressão dos sentimentos não é boa para a saúde.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O dinamismo que resulta dos seus pensamentos e ideações há de ser colocado em prática com alguns cuidados. Evite atropelar os quereres das outras pessoas com sua vontade de compartilhar suas ideações.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome seu tempo e medite com sinceridade para, assim, conseguir se iluminar o tomar a decisão certa. Quando há múltiplas e variadas opções é angustiante desconhecer qual seria o melhor caminho a seguir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A intensidade emocional precisa ser resolvida de forma prática, da maneira que as circunstâncias dispuserem, porque há muitos tipos de emoções disponíveis, algumas agradáveis e outras que é preferível nem mencionar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Intuição não é o mesmo que sensibilidade. A sensibilidade é uma síntese de percepções que utiliza a palavra para amarrar os acontecimentos e lhes dar sentido. Intuição é um esclarecimento sintético e silencioso.