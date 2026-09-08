Embaixada de Portugal recebe concerto do guitarrista João Durão Machado

Concerto do guitarrista João Durão Machado apresenta músicas de compositores africanos e das Antilhas - (crédito: Cristiane Quadros)

O guitarrista português João Durão Machado se apresenta em Brasília nesta quarta-feira (9/9), com o concerto Negritude — Música para Guitarra Clássica das Áfricas e das Antilhas. O evento ocorre na Embaixada de Portugal, às 19h. A proposta é exibir trabalhos de compositores do Haiti, Cuba, Mali, Cabo Verde, Angola, Nigéria e Portugal.

O recital resulta do mergulho de João Durão Machado na história e nas culturas do continente africano e do encontro com o conceito de Negritude, movimento literário francófono encabeçado por Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor. A partir disso, o instrumentista transpõe para a guitarra clássica uma proposta que se estende da literatura à música e da francofonia a uma geografia mais ampla, como as Antilhas.

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O repertório inclui obras de Frantz Casséus, Héctor Angulo, Toumani Diabaté, Airton Fortes, João Durão Machado e Taiwo Adegoke, entre elas Haitian Suite, Cantos Yoruba de Cuba, Jarabi, Fantasia Criola, Cantos da Lunda e Two Nigerian Folk Songs. O evento tem com parceiro o Camões – Centro Cultural Português em Brasília.

João Durão Machado, nascido no Porto em 1974, é guitarrista, professor e compositor. Licenciado pela Universidade de Aveiro, ele desenvolve atividade como solista e músico de câmara e, desde 2013, exerce funções de professor de guitarra no Conservatório de Música do Porto.





Serviço

Recital de João Durão Machado, nesta quarta-feira (9/9), às 19h, no Auditório Agostinho da Silva, na Embaixada de Portugal (SES – Quadra 801 – Lote 2). Entrada franca.