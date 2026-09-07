João Vitor Silva revela como concilia rotina de trabalho com namoro com Iza - (crédito: Observatorio dos Famosos)

João Vitor Silva, que está no ar na novela Quem Ama Cuida, da Globo, como o médico Rafael Brandão, abriu o jogo sobre como concilia a rotina intensa de trabalho com o relacionamento com a cantora Iza.

Em entrevista à revista Quem, o ator explicou como os dois lidam com as agendas movimentadas. "Acho que, quando a gente está apaixonado, junto e conectado, não tem muito isso", disse.

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"É uma relação baseada na confiança. A IZA é uma mulher incrível, supertalentosa, tem uma agenda maluca, viaja, faz um monte de coisa. Eu também estou na novela, fazendo filme", afirmou o ator. Os dois procuram aproveitar os momentos em que conseguem estar juntos, mas também preservam a vida a dois da exposição pública.

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Quando dá, a gente tenta passar um tempo junto, se resguardar. A vida já é muito exposta, então algumas coisas a gente tenta guardar para nós. Quando é possível, a gente sai junto, declarou João Vitor Silva.

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