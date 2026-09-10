Dillo faz audição comentada do mais recente disco nesta quinta (11/9)

Dillo promove audição comentada do mais recente trabalho, o álbum Desinteligência artificial - (crédito: Jose de Holanda)

A Oto Livraria recebe, nesta quinta-feira (11/9), das 19h às 21h, o cantor e compositor Dillo para audição comentada do álbum Desinteligência natural. O mais recente trabalho do artista brasiliense foi lançado em maio e acaba de ganhar versão em vinil. O disco reúne canções autorais e releituras de importantes nomes da música brasileira que atravessam diferentes gerações e linguagens, entre eles Chico Buarque, Edu Lobo, Nação Zumbi, Zé Ramalho, Sérgio Sampaio, Marisa Monte e Mutantes.

Gravado entre Brasília e São Paulo, o álbum reúne participações de Curumin, Ellen Oléria, Lucas Gonçalves, Daniela Firme e Thaise Mandalla, entre outros. Com humor, crítica social e experimentação, o disco investiga as relações entre tecnologia, comportamento e identidade. As músicas levantam reflexões a respeito do que significa ser humano em cotidiano cada vez mais atravessado pelo digital.

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Na audição comentada, Dillo vai revelar histórias, referências e processos que estão por trás de cada música. O LP será vendido no local. No dia 19 de setembro, o cantor e compositor se apresenta no 1º Festival Cultural de Taguatinga — Fest Taguá. A entrada é gratuita.





Serviço

Audição comentada do álbum Desinteligência artificial, de Dillo, nesta quinta-feira (10/9), das 19h às 21h, na Oto Livraria (302 Norte, bloco E, loja 39, subsolo).

