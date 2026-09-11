Paula Pimenta autografa nova série de livros na Livraria LEitura

A escritora Paula Pimenta desembarca em Brasília neste sábado (12/9) para lançar o primeiro volume de uma nova série de livros. A música da minha vida — Volume 1 é protagonizado por Juju, personagem presente em outra série, Fazendo meu filme, mas que agora ganha protagonismo como uma adolescente que ama música e mergulha nesse universo para aprender, inclusive, a compor. “É um spin-off de Fazendo meu filme”, avisa Paula, em entrevista ao Correio, ao explicar que, agora, Juju está com 14 anos.

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Antes de ser escritora com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, Paula foi professora de música e, como costuma dotar suas personagens de paixões, achou que chegou a hora de mergulhar nesse universo. “Quis colocar a música, que eu amo. O livro mostra muito como começou o amor dela pela música, como ela se refugiou muito na música. Juju passa por problemas, bullying, muda de escola e entende que, ouvindo música, se sente melhor, vê que a música pode tirar ela desse lugar. Ela começa a aprender violão, a compor. A história é sobre ela, mas essa é a paixão da vida dela”, avisa a autora.

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Paula participa de sessão de autógrafos às 15h deste sábado (12/9), na Livraria Leitura do Terraço Shopping. Para participar, os leitores deverão retirar pulseiras numeradas a partir das 11h, na livraria. Serão distribuídas 250 pulseiras e cada leitor pode retirar apenas uma. A fila para receber o autógrafo será organizada conforme a numeração das pulseiras e a autora vai assinar apenas um exemplar de A música da minha vida e um exemplar de outro livro escolhido pelo leitor.



Serviço

A música da minha vida — Volume 1

De Paula Pimenta. Editora Gutenberg, 336 páginas. R$ 79,80. Lançamento com sessão de autógrafos neste sábado (12/9), às 15h na Livraria Leitura do Terraço Shopping (Octogonal Lojas 244 a 248 - Lote 5)