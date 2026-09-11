Rodrigo Bocardi rompe silêncio após afastamento e faz cobrança direta ao SBT: "Espero a prova muito bem-feita"

Rodrigo Bocardi usou as redes sociais nesta última quinta-feira (10), após ter sido afastado do comando do SBT Cidades, no SBT, diante das acusações feitas contra ele por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, São Paulo.
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"Espero a prova muito bem-feita"
Através de um vídeo publicado no Instagram, o apresentador se manifestou em torno da situação. "O SBT ligou e pediu para esperar a poeira abaixar e disse que o compliance estava avaliando a questão. O que eu espero é a prova muito bem-feita de tudo aquilo que me acusam e um pronunciamento claro", iniciou.
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"Ou então o outro lado de falar: Avaliamos e não existem provas aqui do que tenha essa acusação. Você retoma a apresentação. Óbvio, com uma condição: se eu quiser. Espero que isso aconteça, será um gesto muito nobre", disse Rodrigo Bocardi.
"Fui para o SBT diante de uma insistência muito grande do SBT que queria estar comigo e que aceitou as condições que eu impus. Tinha zero vontade e interesse em ir apresentar um jornal. Já não queria fazer isso na minha vida há dois ou três anos, por não acreditar, por não gostar do formato. É um direito meu", destacou o apresentador, que ainda argumentou acerca da suspensão da parceria entre o SBT e o BocaTV, a sua plataforma de jornalismo.
Coloquei à disposição a minha equipe, que nós trabalhamos juntos, que eu pago, acreditando no projeto e em ocupar aquele espaço. Não ganhei um tostão do SBT, zero, apontou. "Estou gerando empregos na área da comunicação", justificou Bocardi.
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