Rodrigo Bocardi rompe silêncio após afastamento e faz cobrança direta ao SBT: "Espero a prova muito bem-feita" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Rodrigo Bocardi usou as redes sociais nesta última quinta-feira (10), após ter sido afastado do comando do SBT Cidades, no SBT, diante das acusações feitas contra ele por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, São Paulo.

"Espero a prova muito bem-feita"

Através de um vídeo publicado no Instagram, o apresentador se manifestou em torno da situação. "O SBT ligou e pediu para esperar a poeira abaixar e disse que o compliance estava avaliando a questão. O que eu espero é a prova muito bem-feita de tudo aquilo que me acusam e um pronunciamento claro", iniciou.

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"Ou então o outro lado de falar: Avaliamos e não existem provas aqui do que tenha essa acusação. Você retoma a apresentação. Óbvio, com uma condição: se eu quiser. Espero que isso aconteça, será um gesto muito nobre", disse Rodrigo Bocardi.

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"Fui para o SBT diante de uma insistência muito grande do SBT que queria estar comigo e que aceitou as condições que eu impus. Tinha zero vontade e interesse em ir apresentar um jornal. Já não queria fazer isso na minha vida há dois ou três anos, por não acreditar, por não gostar do formato. É um direito meu", destacou o apresentador, que ainda argumentou acerca da suspensão da parceria entre o SBT e o BocaTV, a sua plataforma de jornalismo.

Coloquei à disposição a minha equipe, que nós trabalhamos juntos, que eu pago, acreditando no projeto e em ocupar aquele espaço. Não ganhei um tostão do SBT, zero, apontou. "Estou gerando empregos na área da comunicação", justificou Bocardi.