Poeta Jorge Amancio lança livro no Quanto Café nesta sexta-feira (11/9)

Flores de Pango (barões, pets e barbáries), sexto livro do poeta Jorge Amancio, será lançado nesta sexta-feira (11/9), às 18h, no Quanto Café (103 Norte). O evento terá bate-papo com Wélcio de Toledo, autor do prefácio, e sessão de autógrafos.
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Dividido em três partes, o livro visita diferentes campos da percepção. No repertório de imagens evocadas estão entidades híbridas, animais e paisagens em ruínas. Jorge Amancio lança mão do fantástico com vistas a revelar aflições do mundo contemporâneo.
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Jorge Amancio, radicado em Brasília desde 1976, é professor aposentado pela Secretaria de Educação. Os outros cinco livros publicados pelo autor foram Negrojorgen (2007), Batom d’amor e morte (2014), Nósoutrxs (2018), Haikus em preto e branco (2023) e O leopardo que mata moscas inoportunas (2023).
Serviço
Lançamento de Flores de Pango (Avá Editora), de Jorge Amancio, nesta sexta-feira (11/9), às 18h, no Quanto Café (103 Norte).