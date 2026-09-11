Em crise, Fiuk surpreende ao revelar custo de vida mensal de até R$ 50 mil - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Fiuk abriu o jogo e comentou sobre a atual situação da vida financeira. O cantor, que recentemente expôs as dificuldades vivenciadas, contou que seu custo de vida varia entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por mês.

Durante entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, o ex-BBB afirmou viver como "filho de Deus até aqui". "Eu componho, já tive música em top 1. Já fui vocalista de banda de rock. Sou autor também, fiz um roteiro que já tentaram comprar algumas vezes. Vendo carro, toco bateria", disse.

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O filho de Fábio Jr., por sua vez, afirmou que a publicidade e a venda de carros são as suas principais fontes de renda, e ressaltou a volatilidade em termos de entrada de dinheiro. "Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer", explicou.

Além disto, Fiuk afirmou que mora em uma casa de aluguel em São Paulo. Em tempo, na última quarta-feira (9), ele anunciou que fará uma pausa por tempo indeterminado na carreira musical.