Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (14/9)

A essa altura do campeonato, com todo o conhecimento desenvolvido no século passado e nas décadas recentes, temos todos como saber, afinal, quem somos, portanto, a pergunta filosófica original teria sido respondida, porém, mesmo assim, não estamos satisfeitos.

E não estamos satisfeitos pela mera razão de que descobrimos que, apesar de saber direito quem somos, mesmo assim não nos descobrimos sendo quem somos a maior parte do tempo, portanto, a pergunta “quem somos?” se transformou em “quando somos?”.

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Sobrelevados que vivemos por essas correntes ancestrais que se reproduzem através de nós e que foram implantadas através da educação, da influência moralista do meio ambiente e das tradições, não resta muito tempo de cada dia para sermos quem somos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de você fazer tudo que está ao seu alcance para que os resultados sejam positivos, ainda assim não espere aplausos, ao contrário, choverão críticas. É assim que as coisas andam acontecendo. Tolere.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Toda pessoa de bem faz sacrifícios e concessões, mas toda pessoa de bem que seja um pouco sábia não faz isso indiscriminadamente, ao contrário, seu olhar está atento aos sinais de fazer o bem a quem não o merece.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer bem o que você faz nem sempre é suficiente, sempre aparecem pessoas que se dedicam a desvalorizar tudo e a todos. Tenha paciência e tolere esse tipo de gente, porque neste momento não é hora de brigar por isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Perder o domínio temporariamente não é o fim do mundo, ao contrário, dará a você a chance de perceber nuances que antes passavam em brancas nuvens e que dizem muito a respeito da natureza das pessoas próximas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor evitar criar tensões que não sejam imprescindíveis, porque nesta parte do caminho, para você continuar defendendo seus interesses, seria interessante você ter mais informações sobre o que a outra parte anda fazendo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os acontecimentos oscilam da mesma forma com que seu humor também oscila. É hora de tolerar as oscilações, porque apesar de serem um tanto incômodas, não é algo com que você deva se preocupar, porque não é nada sério.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça com cuidado as manobras que supostamente teriam como objetivo conquistar mais segurança e consolidar seus interesses, porque o cenário está tão fora do eixo que a boa vontade pode se converter em tiro saindo pela culatra.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Cuide para não ser você a pessoa que crie tensões desnecessárias, por pura urgência de se livrar disso ou daquilo. Agora não é hora de você se livrar de nada, mas de contribuir para a serenidade geral.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O sacrifício que você tiver boa vontade de fazer em nome de ajudar alguém há de ser passado pelo olhar de uma reflexão profunda e sincera, para não correr o risco de ajudar quem não o merece. Essas coisas acontecem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide dos seus interesses e, pelo menos por enquanto, passe por um crivo muito fino as dicas e orientações que você receber daquelas pessoas que, supostamente, andam junto a você nesta parte do caminho. Atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esses planos que você tem urgência de colocar em marcha podem ser adiados um pouco mais, esperando que o cenário saia desse estado crítico de tensões em que se encontra. A demora servirá para amadurecer a estratégia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O domínio que você detém sobre os acontecimentos em curso é temporário será desafiado pelos acontecimentos, que tomam a forma das constantes opiniões e ingerências a que seu domínio se submete sob o olhar alheio.



