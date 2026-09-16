Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (16/9)

Desperta para o novo dia com serenidade, tomando as rédeas de tua mente com tranquilidade para não permitir que teus próprios pensamentos te provoquem distúrbios, invisíveis aos olhos de outrem, mas totalmente realistas para ti, resultando em ansiedades variadas.

Respira com alegria agradecendo a quem seja do teu agrado ou à própria Vida por todas as experiências que colecionaste até aqui e, também, por aquelas que tu provocaste no uso de tua percepção, de teu desejo e de tua capacidade de ação, tudo isso integrado na presença única que és.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao vincular intencionalmente tua mente com algo maior e mais amplo do que os argumentos de tuas preocupações imediatas, tu transcendes, tu passas através da densa cortina de tuas ansiedades, que te assustava, como se fosse apenas fumaça.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As manobras que as pessoas fazem, por mais criativas e interessantes que sejam, hão de ser enfrentadas por você com plena consciência de tudo que está em jogo. Evite abrir mão do que seja de seu merecimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as tarefas que você assumiu não forem completadas agora, de imediato não aconteceria nenhum impacto negativo e você pensaria que está tudo bem. Lá no futuro, porém, você daria de cara com que não estava tudo bem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seus quereres são respeitáveis, mas não significa que possam ser satisfeitos quando assim o desejar, porque sua alma também depende de as circunstâncias serem propícias para tanto. Procure avaliar o cenário atual.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O amadurecimento acontece por vias muito estranhas, porque nem sempre decorre de sofrimentos. Em muitos casos sua alma se vê diante de realidades que a fazem questionar o que dava por sabido. Isso é amadurecimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As contrariedades que as pessoas apresentam hão de ser administradas com serenidade por você, inclusive e principalmente quando o conflito chegar ao ponto de parecer insuperável. Nada é insuperável, drible tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é quando sua alma pode fazer as manobras que criativamente tiver inventado para driblar os impedimentos e obstáculos, sejam esses de qualquer natureza. Não há vitória garantida, mas há espaço para manobrar bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evitar conflitos parece sábio, mas nem sempre é a melhor resposta aos acontecimentos, porque se as pessoas teimam em se desviarem da rota acordada, é preciso fazer uma chamada de atenção, que não será muito bem recebida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Essas discussões intermináveis que se desenvolvem em sua mente hão de servir para alguma coisa além de simplesmente fazer barulho subjetivo. Podem servir para você se esclarecer, em vez de apenas brigar. Ou não?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De certa forma, as pessoas que tentam orientar você são as que acabam sendo mais criticadas, porque sua alma anda cheia de desconfianças, já que no meio delas há gente que, sim, tem péssimas intenções.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua alma se inclina a seguir pelo caminho planejado, ainda que as circunstâncias demonstrem que, no meio desse, seria melhor mudar de planos e se adaptar, com o objetivo de tudo ser mais divertido. Melhor mudar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As alternativas se apresentam para você superar as limitações e impedimentos que pareciam ter se instalado para sempre, mas que, agora, sua alma percebe que eram apenas temporárias, e que seu tempo está terminando.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A contenção de gastos é a resposta mais sábia que sua alma pode dar a esses desejos e caprichos que estendem tentações de gastar, porque mesmo que você possua os recursos, não há real necessidade de ir por esse caminho.