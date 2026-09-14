Acessibilidade em projetos culturais é tema de oficina on-line gratuita

Contribuir para medidas de inclusão em projetos e eventos é o objetivo da oficina Iniciação à acessibilidade cultural, promovida pela Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB). Serão três encontros on-line, no canal do Youtube da BDB, entre esta terça-feira (15/9) e quinta-feira (17/9), com carga horária de nove horas. As aulas serão ministradas pelas pesquisadoras Jaqueline Santos Barradas e Bianca Ferraz. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário ou no perfil da @bdbcultural no Instagram.
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Durante a formação, serão abordados conceitos e a contextualização da acessibilidade cultural, legislação, deficiência, inclusão e direitos fundamentais, tecnologias assistivas, barreiras e desafios para a inclusão, além do capacitismo. A oficina também terá uma abordagem prática, voltada à aplicação desses conhecimentos na elaboração e na execução de projetos culturais.
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Na opinião de Bianca Ferraz, discussões de acessibilidade, ligada ao debate cultural, ainda são recentes. “As pessoas e as empresas do setor estão aprendendo a lidar com a política pública aprovada que destina recursos dos próprios projetos em prol da acessibilidade cultural. Para isso, muitos estão buscando formação na área e informações que possam contribuir para o bom uso dos recursos e de soluções para problemas existentes”, comenta.
Serviço
Oficina de Iniciação à Acessibilidade Cultural, de amanhã (15/9) a quinta-feira (17/9), das 14h às 17h, pelo YouTube @bdbcultural. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário ou no perfil da @bdbcultural no Instagram.