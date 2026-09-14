Prime Video divulga teaser de série documental sobre Marília Mendonça

Por Paulo Renato Mac-Culloch* — Já com data de lançamento marcada para 16 de outubro, o Prime Video divulgou nesta segunda-feira (14/9), o primeiro teaser da série documental Marília Mendonça: Sentimento louco, nas redes sociais. A série revela os bastidores de vida e da carreira de uma voz que marcou o Brasil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com acesso exclusivo de arquivos pessoais e depoimento de familiares, amigos e companheiros de estrada, a produção reconta a trajetória da mulher natural de Cristianópolis, em Goiás. Rainha da sofrência, como foi apelidada, Marília se consagrou como uma das principais representantes do sertanejo, mas morreu precocemente em uma queda de avião, em Minas Gerais, no final do ano de 2021.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A série é produzida pela Chatrone e Kromaki, dirigida por Susanna Lira e roteirizada por Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis.
Leia também: Câmara aprova Lei Marília Mendonça e reconhece música caipira como cultura
Confira o teaser:
Essa é a primeira grande produção da plataforma de streaming, que adquiriu os direitos biográficos e de arquivo da cantora Marília Mendonça em setembro de 2023. Além da série documental, a plataforma pretende lançar o filme Marília, uma cinebiografia da cantora.
* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
Saiba Mais
- Diversão e Arte Por que os médicos gostam tanto da série 'The Pitt'
- Diversão e Arte Emmy terá disputa acirrada entre dramas e comédias
- Diversão e Arte Thais Carla surge de anel e assume novo namorado: "Estou me permitindo"
- Diversão e Arte Domingo no Festival de Brasília destaca produções do Goiás e DF
- Diversão e Arte Caetano Veloso celebra 80 anos do Sesc com show no Taguaparque
- Diversão e Arte Animação 'Ana, en passant' revela rico convívio entre mulheres e culturas
- Diversão e Arte Ana Hickmann e Edu Guedes se casam e mostram detalhes da cerimônia
- Diversão e Arte Campeão do UFC surpreende ao falar de relação com Lívia Andrade: 'Quem mandou fazer merenda?'
- Diversão e Arte K-pop conquista o Rock in Rio em noite histórica de encontro entre Brasil e Coreia do Sul