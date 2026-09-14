Prime Video divulga teaser de série documental sobre Marília Mendonça

Além da série documental, a plataforma pretende lançar o filme Marília, uma cinebiografia da cantora - (crédito: Reprodução/Instagram)

Por Paulo Renato Mac-Culloch* — Já com data de lançamento marcada para 16 de outubro, o Prime Video divulgou nesta segunda-feira (14/9), o primeiro teaser da série documental Marília Mendonça: Sentimento louco, nas redes sociais. A série revela os bastidores de vida e da carreira de uma voz que marcou o Brasil.

Com acesso exclusivo de arquivos pessoais e depoimento de familiares, amigos e companheiros de estrada, a produção reconta a trajetória da mulher natural de Cristianópolis, em Goiás. Rainha da sofrência, como foi apelidada, Marília se consagrou como uma das principais representantes do sertanejo, mas morreu precocemente em uma queda de avião, em Minas Gerais, no final do ano de 2021.

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A série é produzida pela Chatrone e Kromaki, dirigida por Susanna Lira e roteirizada por Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis.

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Confira o teaser:





Essa é a primeira grande produção da plataforma de streaming, que adquiriu os direitos biográficos e de arquivo da cantora Marília Mendonça em setembro de 2023. Além da série documental, a plataforma pretende lançar o filme Marília, uma cinebiografia da cantora.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca