Psicanálise e linguagem são temas de bate-papo em lançamento na Platô

Lançamento de livro da Nina Virgínia de Araújo Leite e Paulo Sérgio de Souza Jr., neste sábado, na livraria Platô. - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (19/9), às 17h, a Livraria Platô recebe os escritores e psicanalistas Nina Virgínia de Araújo Leite e Paulo Sérgio de Souza Jr. para participar de uma roda de conversa sobre o lançamento do livro A Língua Materna: e sua relação com o inconsciente. Além dos autores realizarem uma sessão de autógrafos, Tainá Pinto e Ciro Inácio Marcondes estarão presentes para a mediação do bate-papo.

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A obra faz uma releitura de episódios centrais da psicanálise sobre o modo de pensar e conviver pelo olhar da linguística, desde o nascimento até o fim da vida. Os autores trazem questões de como a língua materna influencia na vida dos indivíduos e qual o seu papel no psiquismo.

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Para aqueles que gostam de psicanálise, o livro procura mostrar como a língua afeta diretamente o sujeito e vários aspectos diferentes da vida e do mundo ao redor. Ele procura responder ao pensamento do que acontece antes do ser humano conhecer as palavras e aprender a se expressar por meio delas.

Serviço

Lançamento do livro A língua materna: e sua relação com o inconsciente

Sábado (19/9), às 17h, na livraria Platô (CLS 405, bloco A, loja 12, Asa Sul). Entrada gratuita.