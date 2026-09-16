Prime Video cancela 'Cangaço Novo' após duas temporadas

O Prime Video cancelou Cangaço Novo após duas temporadas. A série brasileira, estrelada por Alice Carvalho, Allan Souza Lima e Thainá Duarte, não terá um terceiro ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo site O Vício e confirmada pelo Prime Video.
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Lançada em agosto de 2023, a produção acompanha Ubaldo (Allan Souza Lima), que retorna à terra de sua família e descobre que as irmãs, interpretadas por Alice Carvalho e Thainá Duarte, estão envolvidas com o cangaço local.
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Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, Cangaço Novo foi produzida em parceria com a O2 Filmes e dirigida por Fábio Mendonça e Caito Ortiz. As gravações aconteceram em Cabaceiras, na Paraíba, conhecida como "Roliúde Nordestina".
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Depois da estreia em 2023, a série só voltou ao catálogo do Prime Video em abril deste ano, quase três anos depois. A segunda temporada teve todos os episódios disponibilizados de uma vez.
A decisão foi lamentada por Alice Carvalho. Em uma publicação no X, a atriz agradeceu o apoio recebido pelo elenco e pela equipe e afirmou que o encerramento estava fora do controle dos envolvidos.
"Obrigada a todes pelo suporte e carinho com nosso elenco e equipe. Foi uma caminhada definitivamente inesquecível para nós. Triste e inacreditável, mas foge ao nosso controle", escreveu.
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