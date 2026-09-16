Faustão quebra silêncio sobre possível retorno à TV após quatro transplantes - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fausto Silva, o Faustão, abriu o jogo em torno dos possíveis planos para realizar o seu retorno à TV.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, exibido na noite dessa terça-feira (15/9), o apresentador veterano sacramentou: "Não tenho nada mirabolante", disse ele, ainda, sobre os planos para o futuro.

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"É curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar a convivência com a mulher e os filhos", afirmou Faustão, que é casado com Luciana Cardoso, e pai de Lara Silva, de 28 anos, João Silva, de 22, e Rodrigo, de 19. "É melhor deixar um pouco de saudade pra meia dúzia e alívio pra muita gente. Trabalhei 64 anos. Acho que fiz o que eu pude", refletiu.

Faustão ainda chamou de milagre a sobrevivência a quatro transplantes – um de coração, dois de rim e um de fígado. Ele lembrou que passou a maior parte dos últimos anos em internações hospitalares, e que ainda está em recuperação, em um processo que inclui a prática de musculação, fisioterapia e tai chi chuan.

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