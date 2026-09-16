Espetáculo de Zé Regino retrata história sobre amor e envelhecimento

O espetáculo “Outra História de Amor”, escrito e dirigido por Zé Regino, chega no Auditório da Administração do Guará em duas sessões gratuitas, uma na sexta-feira (18) às 20h30 e a outra no sábado (19), às 16h. Estrelada por Ruth Guimarães e Humberto Pedrancini, a trama retrata uma história de amor entre um casal de idosos que está junto há 45 anos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia também: Agrupação Teatral Amacaca reencena peça inspirada em obra de George Orwell
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O diretor baseou a história da apresentação nas próprias experiências pessoais em relação ao etarismo. A ideia é trazer para o público a narrativa do amor pela visão das pessoas idosas, que são frequentemente anuladas pela sociedade e sofrem um preconceito das gerações mais novas. O intuito da obra é trazer um equilíbrio entre comédia, afeto e as dificuldades do dia a dia, fazendo com que o público reflita sobre as fases da vida e sinta empatia por cada uma delas.
Leia também: 'Feito pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027
A peça já foi apresentada em 2025 em uma temporada itinerante nos estados do Piauí, Ceará e de Minas Gerais, além de ter sido exibida para alunos de escolas públicas em sessões exclusivas no início de setembro. A produção, feita por Kacus Martins, também organiza sessões acessíveis em libras e com audiodescrição.
Serviço
Espetáculo Outra História de Amor
Sexta-feira (18/9), às 20h30 e sábado (19/9), às 16h no Auditório da Administração do Guará (SRIA II, QE 25, Área Especial do CAVE, Guará II). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla, classificação indicativa 14 anos.
Leia mais: