Espetáculo de Zé Regino retrata história sobre amor e envelhecimento

Ruth Guimarães e Humberto Pedrancini no espetáculo "Outra História de Amor" que terá sessões na sexta-feira (18) às 20h30 e no sábado (19), às 16h. - (crédito: Divulgação)

O espetáculo “Outra História de Amor”, escrito e dirigido por Zé Regino, chega no Auditório da Administração do Guará em duas sessões gratuitas, uma na sexta-feira (18) às 20h30 e a outra no sábado (19), às 16h. Estrelada por Ruth Guimarães e Humberto Pedrancini, a trama retrata uma história de amor entre um casal de idosos que está junto há 45 anos.

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O diretor baseou a história da apresentação nas próprias experiências pessoais em relação ao etarismo. A ideia é trazer para o público a narrativa do amor pela visão das pessoas idosas, que são frequentemente anuladas pela sociedade e sofrem um preconceito das gerações mais novas. O intuito da obra é trazer um equilíbrio entre comédia, afeto e as dificuldades do dia a dia, fazendo com que o público reflita sobre as fases da vida e sinta empatia por cada uma delas.

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A peça já foi apresentada em 2025 em uma temporada itinerante nos estados do Piauí, Ceará e de Minas Gerais, além de ter sido exibida para alunos de escolas públicas em sessões exclusivas no início de setembro. A produção, feita por Kacus Martins, também organiza sessões acessíveis em libras e com audiodescrição.

Serviço

Espetáculo Outra História de Amor

Sexta-feira (18/9), às 20h30 e sábado (19/9), às 16h no Auditório da Administração do Guará (SRIA II, QE 25, Área Especial do CAVE, Guará II). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla, classificação indicativa 14 anos.