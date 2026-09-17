‘Palavra de mulher’ celebra mulheres do MPB nesta sexta-feira (18/9)

Georgia W. Alô, Mirian Marques e Paula Nunes se apresentam no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (18/9), o Clube do Choro de Brasília apresenta Palavra de mulher, um espetáculo que celebra o legado de compositoras e cantoras da MPB. As vozes de Georgia W. Alô, Mirian Marques e Paula Nunes se unem em um palco de expressão de força, liberdade, poesia e pioneirismo feminino, revisitando obras que marcaram a cultura brasileira e diferentes gerações.

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Georgia W. Alô é reconhecida pela extensão vocal, interpretações fortes e improvisação. Mirian Marques é cantora, arranjadora, trombonista, compositora e professora de música na Universidade Federal de Goiás. Paula Nunes é cantora, compositora, professora de canto popular na Escola de Música de Brasília, Doutora em Etnomusicologia pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em Musicologia pela UnB.

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O repertório do show traz artistas aclamadas como Elis Regina, Gal costa, Joyce, Fátima Guedes, Rita Lee, Marina Lima, Rosa Passos, Luedji Luna, entre outras, e músicas autorais das próprias intérpretes, Georgia, Mirian e Paula. O espetáculo começa às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital.

Serviço

Palavra de mulher

Nesta sexta-feira (18/9), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$50 e 1kg de alimento, via plataforma Bilheteria Digital.