5 jogos imperdíveis para aproveitar todo o potencial gráfico do PlayStation 5

A atualização de sistema de setembro de 2026 do PlayStation 5 (versão 26.06-14.00.00) preparou o terreno para a chegada de novas tecnologias e aprimoramentos visuais, tornando este o momento ideal para explorar os jogos que realmente levam o console ao seu limite. Com melhorias na interface e aprimoramentos como a ativação por padrão do PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) aprimorado no PS5 Pro, alguns títulos se destacam por oferecer uma experiência visual impressionante, aproveitando todo o poder de processamento do videogame da Sony.

Para quem busca visuais de ponta e imersão total, selecionamos cinco jogos que demonstram o verdadeiro potencial do PS5, sendo que alguns deles oferecem recursos visuais adicionais quando jogados no PlayStation 5 Pro. Todos combinam direção de arte com tecnologia de ponta para criar mundos vibrantes e detalhados.

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"Ratchet & Clank: Rift Apart"

Este jogo é uma vitrine tecnológica desde o seu lançamento. Ele utiliza o SSD ultrarrápido do console para transportar os jogadores entre dimensões diferentes de forma instantânea, sem telas de carregamento. Os reflexos em tempo real, habilitados pelo ray tracing, dão vida a superfícies metálicas e poças d'água, criando um espetáculo visual que parece saído de uma animação de cinema.

"Horizon Forbidden West"

A sequência da aventura de Aloy expande o mundo pós-apocalíptico com uma densidade de detalhes impressionante. A vegetação, a vida selvagem e as máquinas gigantescas são renderizadas com uma clareza incrível em resolução 4K. O jogo se destaca pela qualidade das texturas e pela iluminação natural, que tornam cada cenário, de selvas densas a desertos áridos, uma paisagem memorável.

"Marvel's Spider-Man 2"

Balançar pela cidade de Nova York nunca foi tão rápido e visualmente deslumbrante. O jogo permite alternar entre Peter Parker e Miles Morales quase que instantaneamente, enquanto a cidade se move abaixo em altíssima velocidade. Os gráficos detalhados dos personagens, os efeitos de partículas durante as batalhas e os reflexos nos arranha-céus criam uma experiência de super-herói definitiva.

"Demon's Souls"

Mesmo sendo um título de lançamento do PS5, o remake de "Demon's Souls" continua sendo um dos jogos mais bonitos da plataforma. A atmosfera sombria do reino de Boletaria é recriada com uma arquitetura gótica imponente, iluminação dramática e efeitos de névoa que constroem uma tensão constante. Cada cenário é uma obra de arte que demonstra o poder do hardware desde o início.

"Final Fantasy VII Rebirth"

Este capítulo da saga de Cloud e seus amigos apresenta um mundo aberto vasto e contínuo, sem interrupções visíveis. A transição suave entre exploração e batalhas cinematográficas é um feito técnico notável. O nível de detalhe nos modelos dos personagens, combinado com cenários expansivos e efeitos visuais grandiosos, torna a jornada uma das mais impactantes disponíveis no console.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.