Menos é Mais realiza show em Brasília no dia 14 de novembro

Menos é Mais se apresenta em Brasília com gravação audiovisual, no dia 14 de novembro - (crédito: Thaís Mallon/Divulgação)

O gramado vai virar roda de pagode. No dia 14 de novembro, a Arena Mané Garrincha vira palco do grupo Menos é Mais. Em projeto inédito, o show acontece com a gravação do novo DVD Trilha — Menos é Mais e promete um grande evento.

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A iniciativa surge para celebrar a trajetória do grupo e reúne os maiores sucessos autorais, músicas inéditas e participações especiais. A produção audiovisual é definida como um retrato da história e da identidade do grupo e até mesmo a escolha da capital reflete isso. O grupo de pagode surgiu no Gama em 2016, onde construíram sua identidade antes de alcançarem projeção nacional.

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Menos é Mais foi fundado pelos amigos Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga. As vendas começaram em 10 de setembro. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Ingresse.

Serviço

Trilha — Menos é Mais

No dia 14 de novembro, a partir das 16h, na Arena Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$80, disponíveis via plataforma Ingresse.