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Vintage Culture volta a Brasília para show no Estádio Mané Garrincha

O artista Vintage Culture se apresenta em show no Mané Garrincha no dia 11 de dezembro. Pré-venda começa nesta quinta (17/9)

Vintage Culture realiza show em Brasília em dezembro - (crédito: Divulgação)
Vintage Culture realiza show em Brasília em dezembro - (crédito: Divulgação)

No dia 11 de novembro, um dos maiores nomes brasileiros na música eletrônica internacional, Vintage Culture, volta a Brasília para um show no Estádio Mané Garrincha. A pré-venda dos ingressos será nesta quinta (17/9), por meio de cadastro feito no site. Já o acesso para o público geral será aberto na sexta-feira (18/9), às 18h, pelo site Meu Bilhete.

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Ao longo da carreira, Lukas Ruiz, idealizador do projeto Vintage Culture, se apresentou em diversos festivais ao redor do mundo como Burning man, Tomorrowland, EDC, entre outros. Em 2023, o criador lançou o Vintage is A Festival, projeto cujo o intuito foi passar por várias fases de sua carreira e levar a turnê por vários estádios brasileiros famosos. 

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No mês de maio de 2024, o artista estreou seu primeiro álbum, denominado Promised Land, que contou com 16 faixas e alguns remixes. Já em 2025, o DJ se apresentou no Coachella e em outros festivais, além de ganhar uma nova residência no Wynn Nightlife, uma grande festa em resorts de luxo que acontece em Las Vegas.


Serviço

Show Vintage Culture 

Sexta-feira,11 de dezembro às 21h no Estádio Mané Garrincha (Eixo Monumental, Setor de Recreação Pública Norte (SRPN), Asa Norte). Venda dos ingressos a partir de 18 de setembro no site Meu Bilhete, classificação 18 anos.


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/09/2026 15:57
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