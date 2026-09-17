Encontro de arte e tecnologia traz discussões sobre I.A até domingo (20/9)

Obra "Embrace", de Rachel Zuanon faz parte das obras em exposição no 25º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia - (crédito: Divulgação)

Chega a Brasília a 25ª edição do Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, iniciativa que reúne pesquisadores, artistas, estudantes, professores e interessados nas relações entre criação artística, ciência, tecnologia e sociedade. Na edição deste ano, o encontro propõe como tema GA.IA, um olhar entre inteligência artificial, natureza, sistemas vivos e humanidade. A programação se estende até domingo (20/9) e inclui mais de 50 atividades on-line ou presenciais no Museu Nacional da República e no SESI Lab.

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Nesta quinta-feira (17/9), o dia começa com a palestra Gaia em código: algoritmos e a poética do planeta vivo, da artista e pesquisadora Ive Rubini, e segue com discussões sobre a natureza como algoritmos, projetos de arte e ecologia, arte, design e tecnologia e práticas contemporâneas. À tarde, a palestra The world as transduction: re-thickening practices in art, science and technology, da mexicana Tania Aedo, amplia a discussão sobre os cruzamentos entre arte, ciência e tecnologia.

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Além disso, no mesmo dia, a mesa Entre humanos e Gaia: arte, IA e coexistência planetária coloca em evidência a pergunta: “como pensar a convivência entre seres humanos, inteligência artificial e os sistemas vivos que sustentam a existência?”. O dia termina com a 3ª Assembleia da Associação Nacional de Arte e Tecnologia, que inclui uma palestra da Lucia Santaella, uma das principais referências brasileiras nos estudos de comunicação, semiótica e tecnologias.

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Na sexta-feira (18/9), três mesas-redondas com diversos pesquisadores abordam novas formas de criação, com sessões sobre realidades e poéticas, no Museu; e experimentações em arte e tecnologia e cocriação, criação interativa e ecossistemas no SESI Lab.

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Já no sábado (19/9) e no domingo (20/9), a programação é totalmente on-line e aborda as questões relacionadas às transformações culturais provocadas pelas tecnologias. O sábado conta com a palestra Horizontes da arte, ciência e tecnologia, de Marília Bergamo; em seguida, a programação retorna ao tema GA.IA com salas dedicadas às relações entre arte, design e tecnologia. O domingo encerra o encontro com debates sobre inteligência artificial, GA.IA e novos ecossistemas criativos.





Serviço

25º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia

Até domingo (20/9), no Museu Nacional da República e SESI Lab (Esplanada dos Ministérios). Entrada gratuita. Classificação: livre. As inscrições são feitas pelo formulário.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel