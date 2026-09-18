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Sport x Juventude: RedeTV! transmite duelo decisivo na Série B

Leão da Ilha precisa da vitória para sonhar com o acesso; time gaúcho quer se manter no G-4 da competição: acompanhe a transmissão ao vivo

Sport e Juventude se enfrentam em jogo decisivo pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Reprodução)
Sport e Juventude se enfrentam em jogo decisivo pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Reprodução)

A RedeTV! transmite ao vivo, neste sábado (19/9), a partir das 16h, o confronto entre Sport e Juventude, válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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A partida acontece no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). A transmissão terá narração de Fernando Fontana, comentários de Jukanalha e Paulo Jamelli, e reportagem em campo de Natália Santana.

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O Sport ocupa a 9ª colocação na tabela, com 41 pontos, e conta com o apoio da torcida para buscar a vitória em casa e seguir na disputa pelo acesso.

Saiba Mais

Na vice-liderança, com 50 pontos, o Juventude chega ao confronto em busca de mais um resultado positivo para se manter entre os primeiros colocados. Em uma fase decisiva da competição, as duas equipes entram em campo de olho nos três pontos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/09/2026 11:53 / atualizado em 18/09/2026 11:53
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