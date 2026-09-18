Sport x Juventude: RedeTV! transmite duelo decisivo na Série B

A RedeTV! transmite ao vivo, neste sábado (19/9), a partir das 16h, o confronto entre Sport e Juventude, válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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A partida acontece no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). A transmissão terá narração de Fernando Fontana, comentários de Jukanalha e Paulo Jamelli, e reportagem em campo de Natália Santana.
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O Sport ocupa a 9ª colocação na tabela, com 41 pontos, e conta com o apoio da torcida para buscar a vitória em casa e seguir na disputa pelo acesso.
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Na vice-liderança, com 50 pontos, o Juventude chega ao confronto em busca de mais um resultado positivo para se manter entre os primeiros colocados. Em uma fase decisiva da competição, as duas equipes entram em campo de olho nos três pontos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.