"Nunca me vi fazendo outra coisa além da atuação", afirma Laura Luz, de 'Por você'

O caminho artístico de Laura Luz, 23 anos, começou antes mesmo de ela pisar em um palco pela primeira vez. Movida pelas memórias afetivas da infância ao lado da mãe, foi diante das telas — no cinema, nas novelas e nas séries infantis — que o seu imaginário ganhou forma. Ao compreender, ainda muito jovem, a magia de dar vida a novas narrativas, tomou a decisão que guiaria toda a sua trajetória.

Agora, tempos depois de optar por seguir no campo da atuação, a atriz vive uma das fases mais férteis e movimentadas da carreira. Atualmente no elenco da novela Por você dando vida à personagem adolescente Glorinha, Laura se prepara para um ano de intensas estreias na TV, no cinema e no streaming, incluindo o longa-metragem Assalto à brasileira e a série Wander, produção da Warner na qual assume o papel de protagonista.

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Embora a arte estivesse presente desde muito cedo, o primeiro grande marco na carreira da atriz veio com a conquista do papel principal na série Mila no multiverso, primeira produção brasileira de ficção científica da Disney. A oportunidade abriu portas e funcionou como uma vitrine fundamental para que o mercado audiovisual passasse a reconhecer seu talento.

"A arte sempre esteve muito presente na minha vida. Eu lembro dos filmes que assisti com minha mãe no cinema quando criança, das novelas que assistíamos juntas e das séries infantis que enriqueceram o meu imaginário. E quando percebi que era possível viver outras histórias, que foi aos 9 anos, pedi pra minha mãe me colocar no teatro. Nunca me vi fazendo outra coisa além da atuação", relembra.

Laura integra, hoje, o elenco na novela Por Você (foto: Lúcio Luna)

Desafios e referências

O caminho até a consolidação profissional, no entanto, exigiu superação diante dos obstáculos estruturais impostos aos artistas negros no país. Laura aponta que chegar aos grandes projetos demandou um processo contínuo de autoconfiança e reinvenção. "Enfrentei desafios que me fizeram acreditar que não existia local para eu vivenciar meus sonhos e que eu não era merecedora das conquistas que sempre almejei. Mesmo depois de ser aprovada no meu primeiro grande trabalho, a série Mila no multiverso, e perceber que era possível sonhar e realizar, precisei me redescobrir diversas vezes", ressalta.

Para moldar seu trabalho em cena, a atriz se apoia em grandes nomes da teledramaturgia e do cinema, tanto nacionais quanto internacionais. Hoje, ela celebra a oportunidade de dividir o set com muitas das profissionais que serviram de inspiração para a sua jornada. "Eu me inspiro em muitas mulheres na atuação. Internacionalmente, na Zendaya e Viola Davis. Nacionalmente, são inúmeras, e graças a Deus estou tendo a oportunidade de trabalhar com muitas delas, como Sheron Menezzes, Lucy Ramos, Alinne Moraes e Renata Sorrah."

Ao analisar a presença de jovens talentos negros na televisão e no streaming, Laura destaca a importância da novela Por você, dirigida por André Câmara, destacando o valor de ocupar telas e bastidores com narrativas plurais e inspiradoras. "Tenho lido muitos comentários positivos nas redes sociais sobre a escalação e os arcos narrativos dos personagens da novela. O André Câmara é responsável pela representatividade em muitas novelas de sucesso, e em Por você nós temos novas histórias para as pessoas pretas se inspirarem", completa a atriz.

De acordo com Laura, fazer parte dessa trama é realizar um sonho que ela nunca ousou sonhar. Assim, ainda que não tenha idealizado com tanta materialidade esse lugar que hoje tem o prazer e a responsabilidade de estar, a atriz quer servir de ponte para que outros jovens não tenham medo de almejar tais espaços, sobretudo artísticos. "Não é fácil, quem dirá para nós, mas sou muito grata aos que vieram antes de mim por abrirem essas portas", finaliza.



