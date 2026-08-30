Após 'Garota do momento', Cauê Campos celebra papel de destaque em 'Por você'

Em Por você, Peixe é um garoto que se vê obrigado a amadurecer - (crédito: Gabriel Trindade)

Com apenas 24 anos, Cauê Campos coleciona papéis em novelas de sucesso. O ex-ator mirim, que estreou em Avenida Brasil, em 2012, retorna às telinhas da Rede Globo pouco mais de um ano após o fim de Garota do momento, trama na qual interpretou o vilão Basílio. Agora, o carioca estrela Por você, novo folhetim das sete da emissora, no papel de Peixe, um adolescente que perde a mãe em um acidente de carro e fica sob os cuidados de Bela (Sheron Menezzes), uma amiga da família.

A oportunidade de interpretar um jovem de 17 anos vem logo após uma transição bem-sucedida do carioca para papéis adultos, como ocorreu em Garota do momento. "O Peixe amadurece ao longo da trama, mas, ainda assim, ele é um cara mais novo do que eu. Tenho que buscar sempre as referências daquele Cauê de anos atrás e de adolescentes do dia de hoje. Tem sido interessante esse movimento", avalia o artista. "Me ver mais jovem, mais do que ainda sou, foi desafiador", confessa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mais velho entre quatro irmãos, Peixe é descrito como um jovem de temperamento impulsivo, que se vê constantemente envolvido em brigas. O público, porém, irá testemunhar uma evolução do adolescente durante a trama. "A melhor parte é ver o personagem se desenvolver ao longo do tempo. A graça está em justamente ver essa mudança acontecer. Tenho dito que sou inimigo da mesmice, seja pra começar um trabalho, seja para dar continuidade a ele. Para mim, o papel não pode seguir uma linha reta", pondera o ator.

Com a novela, Cauê ainda celebra o reencontro com Sheron Menezzes mais de uma década após Lado a lado, produção global em que contracenaram juntos pela primeira vez, em 2012. "A gente ainda teve um 'meio do caminho' quando estivemos juntos em Babilônia. Mas foi bem mais rápido. Hoje, é completamente diferente. Agora, a gente consegue conversar mais, falamos das nossas vidas, de questões pessoais e carreiras. Isso deixa a nossa troca ainda mais especial. É lindo ver esse reencontro e nossa trajetória", declara o carioca.

Entre séries e novelas

Em julho, um mês antes do lançamento de Por você, Cauê estreou como Vitor em Jogada de risco, um talentoso lateral-direito do Atlântico Futebol e Regatas que se destaca pelo apoio ao ataque e potencial para integrar a Seleção Brasileira. Na série do Globoplay, ele é agenciado por Maurico (Cauã Reymond) e Cris (Mariana Sena) e tem constantes embates com o técnico Paulo Costa (Mauricio Mattar) por discordar de suas ordens.

Segundo o ator, o entrosamento entre o elenco fez com que o rol de atores formassem um verdadeiro "time". "Foi muito especial", diz Cauê. "Essa conexão veio desde a preparação, e dura até hoje. Toda vez que eu encontro com alguém da série, seja equipe, seja produção, parece que essa pessoa tem algo comigo especial. É tipo pensar 'a gente jogou aquela final juntos, né?'", detalha o carioca.

Para dar vida ao jogador de futebol, Cauê conta que buscou estar no mais alto nível de performance. "Mudei minha alimentação, intensifiquei os treinos. Tudo com a ideia de me aproximar de um atleta profissional. A mudança física influenciou 100% da postura do Vitor durante a série", relata o ator.

Dividindo-se entre as estreias de Jogada de risco e Por você, Cauê explica as diferenças entre os dois formatos. "Na série, nós temos uma obra 'fechada', o que ajuda a entender até onde podemos ir. Na novela, não é dessa forma, então temos que entregar algo que dê leitura ao público de onde queremos chegar. Por isso, gosto dos personagens complexos. A gente nunca sabe até onde eles vão. Isso muito me interessa", pondera o ator.

"Cria" da Rede Globo, Cauê almeja se firmar ainda mais dentro da emissora. "Sei do meu potencial e até onde quero chegar. Mesmo tendo quase 20 anos na casa, eu ainda busco minha estabilidade lá. É preciso conquistar meu espaço, consolidar meu nome. Tudo isso ainda é caminho. E eu sou grato por todas as oportunidades que me apareceram até aqui e me fazem trilhar essa jornada longínqua. Cada entrega tem mais desejo em continuar", finaliza.





