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Gonet diz que Vorcaro obteve "promessa de apoio" de Flávio Bolsonaro

O procurador-geral da República destacou mensagem enviada pelo senador na véspera da prisão do banqueiro; e pediu investigação para descobrir se repasse tiverem contrapartida parlamentar

Gonet diz que Vorcaro obteve promessa de apoio de Flávio Bolsonaro - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)
Gonet diz que Vorcaro obteve promessa de apoio de Flávio Bolsonaro - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Daniel Vorcaro obteve uma “promessa de apoio ou interferências” do senador Flávio Bolsonaro (PL) às vésperas da prisão do banqueiro. 

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A avaliação aparece em manifestações apresentadas pela PGR ao ministro André Mendonça, em julho deste ano, onde a PGR apontou “indícios consistentes” de crimes no financiamento do filme Dark Horse e pediu que a Polícia Federal investigasse se os repasses milionários ao projeto tiveram como contrapartida alguma atuação parlamentar de interesse de Vorcaro. 

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Gonet fez a afirmação após analisar uma mensagem enviada por Flávio ao banqueiro em 16 de novembro de 2025, que dizia: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!". Vorcaro foi preso no dia seguinte, quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai. 

Gonet atribui um significado direto a mensagem, e ao mencionar que Vorcaro havia classificado o financiamento do filme como “o mais importante disparado”, o procurador-geral afirma que o banqueiro provavelmente obteve, ás vésperas da deflagração da fase ostensiva da Operação Compliance Zero, promessa de apoio ou interferência próprio senador. 

A frase aparece no trecho em que a PGR sustenta haver elementos suficientes para aprofundar a investigação. Gonet afirma que existem “indícios consistentes da prática das condutas ilícitas narradas” e cita como hipóteses os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 

O procurador-geral também destaca a forma como o dinheiro chegou ao projeto. Segundo ele, houve repasse de um montante expressivo, sem contrapartida financeira conhecida, mediantes sofisticada blindagem patrimonial e atuação de interpostas pessoas. 

A PGR não afirma que tenha sido comprovada uma interferência de Flávio em favor de Vorcaro, mas deixa claro que ainda falta descobrir se o financiamento do filme teve alguma contrapartida relacionada ao exercício do mandato do senador. 

Segundo o procurador-geral, a investigação precisa avançar principalmente na identificação de eventual ato típico da função parlamentar que possa ser atribuída, numa lógica de causa e efeito, ao filme. 

Gonet diz que o que deve ser procurado são elementos complementares da contrapartida financeira dos repasses, que vincule o financiamento à atuação parlamentar em pautas de interesse de Vorcaro. 

Para tentar encontrar essa conexão, a PGR pediu um levantamento das proposições legislativas apresentadas ou endossadas por Flávio e pelo deputado Mario Frias (PL-SP) que pudessem ser de interesse do Banco Master, de empresas vinculadas ao banco ou de seus controladores, “em especial Daniel Bueno Vorcaro”.

Pediu também uma busca completa nos celulares e computadores já apreendidos pela PF em procura de referências ao senador. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 11/09/2026 11:44
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