Gonet diz que Vorcaro obteve promessa de apoio de Flávio Bolsonaro - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Daniel Vorcaro obteve uma “promessa de apoio ou interferências” do senador Flávio Bolsonaro (PL) às vésperas da prisão do banqueiro.

A avaliação aparece em manifestações apresentadas pela PGR ao ministro André Mendonça, em julho deste ano, onde a PGR apontou “indícios consistentes” de crimes no financiamento do filme Dark Horse e pediu que a Polícia Federal investigasse se os repasses milionários ao projeto tiveram como contrapartida alguma atuação parlamentar de interesse de Vorcaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Gonet fez a afirmação após analisar uma mensagem enviada por Flávio ao banqueiro em 16 de novembro de 2025, que dizia: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!". Vorcaro foi preso no dia seguinte, quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai.

Gonet atribui um significado direto a mensagem, e ao mencionar que Vorcaro havia classificado o financiamento do filme como “o mais importante disparado”, o procurador-geral afirma que o banqueiro provavelmente obteve, ás vésperas da deflagração da fase ostensiva da Operação Compliance Zero, promessa de apoio ou interferência próprio senador.

Leia também: Presidente do STF pede retirada de sigilo do caso Master

A frase aparece no trecho em que a PGR sustenta haver elementos suficientes para aprofundar a investigação. Gonet afirma que existem “indícios consistentes da prática das condutas ilícitas narradas” e cita como hipóteses os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

O procurador-geral também destaca a forma como o dinheiro chegou ao projeto. Segundo ele, houve repasse de um montante expressivo, sem contrapartida financeira conhecida, mediantes sofisticada blindagem patrimonial e atuação de interpostas pessoas.

A PGR não afirma que tenha sido comprovada uma interferência de Flávio em favor de Vorcaro, mas deixa claro que ainda falta descobrir se o financiamento do filme teve alguma contrapartida relacionada ao exercício do mandato do senador.

Leia também: Flávio Bolsonaro é investigado em inquérito do financiamento de Dark Horse

Segundo o procurador-geral, a investigação precisa avançar principalmente na identificação de eventual ato típico da função parlamentar que possa ser atribuída, numa lógica de causa e efeito, ao filme.

Gonet diz que o que deve ser procurado são elementos complementares da contrapartida financeira dos repasses, que vincule o financiamento à atuação parlamentar em pautas de interesse de Vorcaro.

Para tentar encontrar essa conexão, a PGR pediu um levantamento das proposições legislativas apresentadas ou endossadas por Flávio e pelo deputado Mario Frias (PL-SP) que pudessem ser de interesse do Banco Master, de empresas vinculadas ao banco ou de seus controladores, “em especial Daniel Bueno Vorcaro”.

Pediu também uma busca completa nos celulares e computadores já apreendidos pela PF em procura de referências ao senador.

Saiba Mais Política Lula sobre Master: "Criado no governo Bolsonaro e fechado no meu governo"

Lula sobre Master: "Criado no governo Bolsonaro e fechado no meu governo" Política Contrato de Viviane Barci com Master previa atuação de escritório em inquéritos da PF

Contrato de Viviane Barci com Master previa atuação de escritório em inquéritos da PF Política Vorcaro teria providenciado suporte a viagem de servidor do Banco Central a Orlando

Vorcaro teria providenciado suporte a viagem de servidor do Banco Central a Orlando Política PT cobra fim de sigilo após decisão de Fachin e cita relação entre Flávio e Vorcaro

PT cobra fim de sigilo após decisão de Fachin e cita relação entre Flávio e Vorcaro Política PF aponta suspeitas de lavagem e corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro

PF aponta suspeitas de lavagem e corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro Política Vorcaro recebeu informações sobre operação antes de ser preso, mostra PF

Vorcaro recebeu informações sobre operação antes de ser preso, mostra PF Política Vorcaro fazia uso recorrente de credenciais de servidores para acessar sistemas do MPF

Vorcaro fazia uso recorrente de credenciais de servidores para acessar sistemas do MPF Política Toffoli vedou BC de cumprir decisões de outros tribunais no caso Master

Toffoli vedou BC de cumprir decisões de outros tribunais no caso Master Política Flávio Bolsonaro é investigado em inquérito do financiamento de Dark Horse

Flávio Bolsonaro é investigado em inquérito do financiamento de Dark Horse Política Mensagens da PF mostram bastidores de festa de Vorcaro com Fábio Faria

Mensagens da PF mostram bastidores de festa de Vorcaro com Fábio Faria Política Vorcaro tinha grupo de WhatsApp para pedir orientação a chefes de supervisão do Banco Central, diz PF