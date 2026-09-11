Gonet diz que Vorcaro obteve "promessa de apoio" de Flávio Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Daniel Vorcaro obteve uma “promessa de apoio ou interferências” do senador Flávio Bolsonaro (PL) às vésperas da prisão do banqueiro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A avaliação aparece em manifestações apresentadas pela PGR ao ministro André Mendonça, em julho deste ano, onde a PGR apontou “indícios consistentes” de crimes no financiamento do filme Dark Horse e pediu que a Polícia Federal investigasse se os repasses milionários ao projeto tiveram como contrapartida alguma atuação parlamentar de interesse de Vorcaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Gonet fez a afirmação após analisar uma mensagem enviada por Flávio ao banqueiro em 16 de novembro de 2025, que dizia: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!". Vorcaro foi preso no dia seguinte, quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai.
Gonet atribui um significado direto a mensagem, e ao mencionar que Vorcaro havia classificado o financiamento do filme como “o mais importante disparado”, o procurador-geral afirma que o banqueiro provavelmente obteve, ás vésperas da deflagração da fase ostensiva da Operação Compliance Zero, promessa de apoio ou interferência próprio senador.
A frase aparece no trecho em que a PGR sustenta haver elementos suficientes para aprofundar a investigação. Gonet afirma que existem “indícios consistentes da prática das condutas ilícitas narradas” e cita como hipóteses os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
O procurador-geral também destaca a forma como o dinheiro chegou ao projeto. Segundo ele, houve repasse de um montante expressivo, sem contrapartida financeira conhecida, mediantes sofisticada blindagem patrimonial e atuação de interpostas pessoas.
A PGR não afirma que tenha sido comprovada uma interferência de Flávio em favor de Vorcaro, mas deixa claro que ainda falta descobrir se o financiamento do filme teve alguma contrapartida relacionada ao exercício do mandato do senador.
Segundo o procurador-geral, a investigação precisa avançar principalmente na identificação de eventual ato típico da função parlamentar que possa ser atribuída, numa lógica de causa e efeito, ao filme.
Gonet diz que o que deve ser procurado são elementos complementares da contrapartida financeira dos repasses, que vincule o financiamento à atuação parlamentar em pautas de interesse de Vorcaro.
Para tentar encontrar essa conexão, a PGR pediu um levantamento das proposições legislativas apresentadas ou endossadas por Flávio e pelo deputado Mario Frias (PL-SP) que pudessem ser de interesse do Banco Master, de empresas vinculadas ao banco ou de seus controladores, “em especial Daniel Bueno Vorcaro”.
Pediu também uma busca completa nos celulares e computadores já apreendidos pela PF em procura de referências ao senador.
Saiba Mais