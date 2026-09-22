Veja famosos que adotaram a vida a dois com endereços separados - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Alguns casais famosos encontraram uma maneira diferente de organizar a vida a dois: manter o relacionamento sem necessariamente dividir o mesmo endereço. A escolha pode estar ligada à rotina profissional, à necessidade de preservar a individualidade ou simplesmente à percepção de que a convivência diária funciona melhor com cada um tendo o próprio espaço. Entre os nomes que já falaram publicamente sobre essa dinâmica estão Astrid Fontenelle e Fausto Franco, Totia Meireles e Jaime Rabacov, Brian Cox e Nicole Ansari-Cox, Mauro Sousa e Rafael Piccin, além de Letícia Colin e Michel Melamed.

Astrid Fontenelle e Fausto Franco

Astrid Fontenelle e Fausto Franco estão juntos há 15 anos e são casados desde 2009. O casal chegou a morar na mesma casa, mas decidiu voltar a viver em endereços separados depois de perceber que a convivência diária não estava funcionando para a relação.

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Astrid explicou que cada um passou a manter novamente seu próprio espaço. Cada um morava no seu canto. E a gente casou e continuou cada um morando no seu canto, afirmou em entrevista à CNN. Em outra conversa, desta vez com o UOL, ela contou que Fausto havia se mudado para São Paulo para viver com ela, mas a experiência não deu certo. Vi que não ia longe por causa desse dia a dia, que pode ser pesado e chato, declarou. Depois disso, ele voltou para Salvador, onde trabalha.

Totia Meireles e Jaime Rabacov

A atriz Totia Meireles e o médico Jaime Rabacov estão juntos desde 1991 e passaram boa parte dos anos de relacionamento vivendo em cidades diferentes. Totia mantém sua rotina no Rio de Janeiro, enquanto Jaime vive em Miguel Pereira, na Região Serrana do estado. A mudança aconteceu depois que ele decidiu realizar o antigo desejo de morar no interior e deixou o consultório que mantinha na capital.

Segundo Totia, o marido já havia manifestado essa vontade quando os dois se casaram. Ela apoiou a decisão, mas deixou claro que não pretendia se mudar. Jaime então seguiu sozinho para a cidade, onde vive há mais de duas décadas. Durante a pandemia, entretanto, o casal passou cerca de um ano vivendo sob o mesmo teto. Agora eu sei como é morar junto, brincou a atriz em entrevista à Quem em 2021.

Brian Cox e Nicole Ansari-Cox

O ator Brian Cox, conhecido pelo trabalho em Succession, e a produtora Nicole Ansari-Cox também mantêm casas separadas. Casados desde 2002 e pais de dois filhos, os dois têm imóveis no Reino Unido localizados a cerca de nove minutos de caminhada um do outro, no bairro de Primrose Hill, em Londres. Eles também possuem residências independentes nos Estados Unidos.

Em entrevista ao The Times, em abril de 2026, Cox explicou que a escolha está relacionada à autonomia de cada um. Mantendo as coisas separadas, somos responsáveis pela nossa própria bagunça, afirmou. O ator também destacou a importância de preservar o espaço individual para evitar a sensação de estarem presos um ao outro.

Mauro Sousa e Rafael Piccin

Mauro Sousa e Rafael Piccin estão juntos há 18 anos e mantêm um relacionamento aberto. Apesar da união, os dois decidiram ter casas diferentes, cada uma com sua própria identidade. Ainda assim, Rafael participa de decisões relacionadas à cobertura de 140 m² mantida por Mauro em São Paulo.

A diferença entre os estilos dos dois aparece até na decoração dos imóveis. Rafael descreveu sua casa como mais aconchegante e voltada para receber amigos. Minha casa não é tão extravagante como a do Mauro, que é muito detalhista. Ele deixou a casa dele linda, mas a minha casa é do meu jeitinho, aconchegante. Eu adoro receber amigos em casa. Então, é bem cara de casa, contou. Mauro respondeu com bom humor: A casa dele é ótima, é linda também, superbem decorada e estilosa. Ele só não é tão exibido quanto eu (risos).

Letícia Colin e Michel Melamed

Depois de quase dois anos separados, Letícia Colin e Michel Melamed retomaram o relacionamento no início de 2026. A reconciliação, porém, não significou uma volta à rotina de dividir o mesmo teto. Os dois decidiram continuar morando em casas diferentes e, segundo a atriz, a configuração funciona para a família.

Mãe de Uri, de seis anos, Letícia reconhece que a distância pode aumentar a saudade, principalmente porque os dois mantêm agendas profissionais intensas. Tem vezes que a saudade aperta. Ainda mais gravando muito e Michel também com os projetos dele. Ele é dramaturgo, ele é ator, ele dirige, então são dois mundos intensos para conviverem assim, explicou. Apesar disso, ela afirmou que a família está adaptada ao formato. A gente está lidando bem com isso e Uri está muito adaptado também. Eu acho que a vida pede movimento, pede resiliência, sabedoria para a gente se adaptar, para a gente se conhecer e para a gente levar a vida que a gente pode levar, real, concreta.

Os exemplos mostram que morar em casas separadas não significa necessariamente viver uma relação distante. Para esses casais, a escolha aparece como uma forma de conciliar individualidade, rotina profissional, preferências pessoais e a própria dinâmica construída ao longo dos anos.

O texto Casados, mas em casas diferentes: veja famosos que adotaram a vida a dois com endereços separados foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.