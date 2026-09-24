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Igor Pires celebra 10 anos do fenômeno 'Textos Cruéis Demais'

Ao relançar seu livro de estreia com edição comemorativa, o autor refletiu sobre suas origens na periferia de Guarulhos, a superação de crises com a escrita e o reencontro com a própria trajetória

Igor Pires vê com muita celebração esse novo momento - (crédito: Arquivo pessoal)
Igor Pires vê com muita celebração esse novo momento - (crédito: Arquivo pessoal)

Há uma década, quando começou a publicar fragmentos de sentimentos e dores nas redes sociais sob o nome Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente (TCD), o escritor Igor Pires jamais imaginou que ultrapassaria a marca de um milhão de exemplares vendidos. Vindo da periferia de Guarulhos e criado em uma família com poucas expectativas econômicas, o autor relança a obra de estreia em uma edição especial, celebrando não apenas o sucesso de vendas, mas a permanência de sua voz na literatura contemporânea.

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"Nesses dez anos, primeiro que quando eu comecei a escrever, eu não achei que eu fosse chegar aqui. A gente nunca acha", confessa Igor Pires. Para ele, resistir na literatura sendo um homem gay e racializado é um ato inerentemente político. "Pessoas que vêm do lugar de onde eu vim, da favela, da periferia da cidade, poderem chegar nesse lugar de autoridade para falar sobre poesia, acredito que é muito político e é muito importante."

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A jornada, no entanto, exigiu encarar fantasmas do passado. Mais do que isso, revisitar lugares que, naquela época, eram desconfortáveis. Ainda menino na poesia, mas com sonhos gigantes e selvagens. Assim, o processo de revisão do primeiro livro para a nova edição obrigou o escritor a confrontar a própria imaturidade e a rigidez com que costumava julgar seu início.

"Para isso acontecer, tive que sentar na cadeira e falar: 'então você vai ter que reler o primeiro livro, você vai ter que voltar dez anos atrás para tentar entender quem era você'. Eu não me permito olhar para minha jornada e refletir sobre o caminho que tracei. Tive que pegar o livro, me incomodar com muitas das coisas que escrevi, e mais do que isso, ir para terapia arranjar um jeito de me reconciliar com essa pessoa que eu era”, revela o escritor.

O reencontro com a escrita

A cobrança constante e a sensação de "nascer dentro de um oceano precisando se salvar" cobraram um preço alto ao longo dos anos. Por vezes, teve dificuldade de vestir a roupa de escritor. De se olhar no espelho e celebrar tudo aquilo que estava e está conquistando. Com isso, Igor revela que, em meio às métricas digitais e à rotina do mercado editorial, chegou a perder o entusiasmo pela criação.

"Teve um momento da minha vida que eu perdi o tesão de escrever. E eu acho que eu estou recuperando ele, recuperando a minha vontade de escrever. Parece que estou me apossando de algo que em algum momento eu perdi, mas que na verdade é meu. Eu comecei tão seguro do que eu queria, e aí a gente vai envelhecendo, tentando se encaixar, cedendo, se apequenando."

O resgate dessa paixão passou pelo contato direto com os leitores em feiras e bienais — momentos que o autor define como artesanais e humanos em oposição à frieza das redes. É nesse contato humano que, de alguma forma, ele relembra e tem ciência de tudo o que tem construído.

"A internet dá uma sensação de que a gente está muito próximo, mas acho que ela nos coloca em lugares muito distantes. Nada é mais valioso do que você olhar no olho de alguém e ver o sorriso. Quando você faz um livro que uma pessoa leu, chorou, teve uma relação quase transcendental e te fala isso, muda tudo. Eu me sinto amado. Eu sempre fui muito carente, e Deus me deu exatamente o que eu sempre quis”, acrescenta.

A política de sonhar o absurdo

Ao olhar para a década que se passou e para os próximos passos da carreira, Igor Pires resume sua filosofia de vida e criação a partir de uma provocação sobre como resistir às pressões sociais e ao pragmatismo do cotidiano. Mostra que, seja na poesia ou em qualquer área da vida, o que vale mesmo é não deixar de querer o extraordinário. Pois, só assim, há de se viver uma vida realmente bonita e valiosa.

"A coisa mais divertida que a gente pode fazer, e ao mesmo tempo mais política, é sonhar o absurdo. A possibilidade de sonhar com o absurdo é o que vai fazer com que a gente tenha vidas extraordinárias. O sistema é feito para que a gente se forme como uma grande massa, onde ninguém tem direitos. As pessoas com as vidas mais extraordinárias são as que não cedem ao sistema ou que conseguem sonhar com o absurdo e executar o sonho”, acredita.

Com o relançamento do primeiro volume e a padronização das identidades visuais de suas obras pela Globo Livros, Igor Pires não apenas celebra dez anos de história, mas faz as pazes com o jovem de 21 anos que ousou escrever sem saber onde iria chegar. "Estes dez anos são dez anos em que estou me pegando no colo e finalmente celebrando. É uma vitória", conclui.

Saiba Mais

  • O TCD, como é carinhosamente conhecido, acumula milhões de seguidores nas redes sociais
    O TCD, como é carinhosamente conhecido, acumula milhões de seguidores nas redes sociais Foto: Reprodução/ Instagram (@igorpires)
  • O primeiro volume está sendo vendido em uma edição comemorativa
    O primeiro volume está sendo vendido em uma edição comemorativa Foto: Reprodução/ Instagram (@igorpires)
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 24/09/2026 14:15
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