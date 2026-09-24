Taylor Swift lança teaser de clipe com Dakota Johnson e Colin Farrell

A prévia do videoclipe revelou colaborações de peso, com aparições dos atores de Hollywood Dakota Johnson e Colin Farrell ao lado da cantor - (crédito: Reprodução/YouTube/Taylor Swift)

Taylor Swift apresentou, nesta quinta-feira (24/9), as primeiras imagens do videoclipe de Patient Zero, uma das quatro faixas inéditas que integrarão Encore, nova versão do álbum The Life of a Showgirl. As músicas chegam às plataformas nesta sexta-feira (25/9).

Na prévia, de poucos segundos, a cantora aparece ao lado dos atores Dakota Johnson e Colin Farrell. O vídeo completo será exibido pela primeira vez no domingo (27/9), durante o MTV Video Music Awards (VMA).

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A cerimônia também terá uma homenagem a Taylor, que receberá o prêmio de "Melhor Diretora Artística", categoria criada para reconhecer artistas que ampliaram a própria atuação para os bastidores e para a direção de seus projetos.

Novas músicas surgiram após sucesso do álbum

Segundo Taylor, as quatro faixas adicionais começaram a tomar forma durante uma viagem à Suécia, feita após The Life Of a Showgirl alcançar recordes em sua semana de estreia, em outubro de 2025.

A cantora contou que foi ao país para celebrar o momento com Max e Shellback, colaboradores do álbum, mas a presença de um estúdio acabou levando o trio de volta à composição.

"Fiz uma viagem à Suécia para comemorar com Max e Shellback, os meus dois colaboradores neste álbum. Realmente nós só queríamos refletir e apreciar o quão gratos estávamos pelo momento em que estivemos, mas havia um estúdio lá e nós fizemos o que fazemos quando sentimos qualquer coisa: Nós escrevemos mais músicas"

Nas redes sociais, Taylor também relacionou o novo material à recepção que o disco teve entre os fãs.

"Espero que os amem, porque eles nasceram de pura gratidão pela vossa exuberância e celebração do álbum que fizemos."