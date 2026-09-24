BBB 27: Globo divulga novidades da próxima edição do reality

Já tem novidades para o novo ano do BBB - (crédito: Reprodução/Globo)

O ano ainda nem acabou, mas a Rede Globo já garantiu novidades para a próxima edição do reality-show Big Brother Brasil 27. Na prática, o aquecimento começa ainda neste ano, com um reality vertical e até ambiente especial dentro do Roblox. Eliminações nas terças-feiras terão serão diferentes. Vale lembrar que o BBB segue sob o comando de Tadeu Schmidt, com direção artística de Angélica Campos, produção de Mariana Mónaco, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Entenda as principais novidades do BBB 27:

Estreia e duração : a casa mais vigiada do país abre as portas no dia 11 de janeiro de 2027, reunindo pipocas, camarotes e veteranos em uma disputa de 100 dias.

: a casa mais vigiada do país abre as portas no dia 11 de janeiro de 2027, reunindo pipocas, camarotes e veteranos em uma disputa de 100 dias. Aquecimento com reality vertical : no final deste ano, criadores de conteúdo apaixonados pelo programa disputam desafios sobre o universo do reality. O vencedor integrará o squad oficial de cobertura do BBB 27.

: no final deste ano, criadores de conteúdo apaixonados pelo programa disputam desafios sobre o universo do reality. O vencedor integrará o squad oficial de cobertura do BBB 27. Seleção BBB com casas de vidro pelo país : de 8 a 10 de janeiro, o público acompanha a primeira etapa do confinamento dos pipocas em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. Além de disputar vagas no elenco, os participantes concorrem a poderes que impactam o jogo na estreia.

: de 8 a 10 de janeiro, o público acompanha a primeira etapa do confinamento dos pipocas em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. Além de disputar vagas no elenco, os participantes concorrem a poderes que impactam o jogo na estreia. Primeiro bate-papo com o eliminado na TV Globo : às terças-feiras, logo após a eliminação, a primeira conversa com o eliminado será exibida na TV aberta, com plateia e a presença de dois representantes das torcidas (um fã e um hater). A entrevista continua na sequência no Bate-Papo BBB, no Gshow e no Globoplay.

: às terças-feiras, logo após a eliminação, a primeira conversa com o eliminado será exibida na TV aberta, com plateia e a presença de dois representantes das torcidas (um fã e um hater). A entrevista continua na sequência no Bate-Papo BBB, no Gshow e no Globoplay. Paredão dividido em duas partes aos domingos : a formação do paredão começa no domingo à tarde, após a Temperatura Máxima, e termina à noite, depois do Fantástico, com a realização da Prova Bate e Volta.

: a formação do paredão começa no domingo à tarde, após a Temperatura Máxima, e termina à noite, depois do Fantástico, com a realização da Prova Bate e Volta. Presença na Roblox e BBB Experience: o reality lança um ambiente virtual na Roblox para exploração e desafios. Além disso, a experiência imersiva física do BBB Experience ganha nova edição no Rio de Janeiro.

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