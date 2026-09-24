Festival Blues no Mirante une música e Lua Cheia na Chapada dos Veadeiros

A atmosfera noturna do Festival Blues no Mirante, em Alto Paraíso de Goiás, com luzes e público reunido, oferece gastronomia e boa música - (crédito: Divulgação)

A segunda edição do Festival Blues no Mirante ocorre tem início nesta quinta-feira (24/9) e segue até domingo (27/9) em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Após o sucesso da estreia em 2025, o evento retorna com quatro dias de programação, unindo blues, rock e natureza no Mirante do Alto.

Localizado a 1.480 metros de altitude, no Morro da Baliza, a cerca de 5 km do centro da cidade, o espaço oferece uma vista panorâmica de 360 graus. O festival convida o público a chegar a partir das 16h para acompanhar o pôr do sol e a transição para a noite no Cerrado.

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A edição deste ano, que marca o início da primavera, haverá um atrativo especial no sábado (26/9) com a presença da Lua Cheia. A estrutura do evento conta com lounges, fogueiras e mantas, além de opções de gastronomia.

“O pôr do sol, a Lua, o céu e o Cerrado fazem parte da experiência. No Blues no Mirante, a música entra justamente para completar esse cenário”, destaca Rodrigo Barreto, responsável pelo Mirante do Alto.

A programação musical começa com Jasmin Villar e Gui Primitivo. Na sexta (25/9), Paula Nunes & Mari Coelho apresentam o projeto Elas Cantam Blues. O sábado (26/9) será marcado pelo Tributo a Led Zeppelin sob a Lua Cheia, e o encerramento no domingo (27) fica por conta do duo Barto Blues, com clássicos de Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton e Albert King.

Serviço: 2º Festival Blues no Mirante

Horário: quinta a domingo, das 16h às 21h

Local: Fazenda Mirante do Alto – Morro da Baliza (5 km de Alto Paraíso de Goiás)

Ingressos: a partir de R$ 40 (meia-entrada, valor sujeito a alteração)

Vendas: https://eventos.veadeiros.app/produtores/479290/mirante-do-alto

Informações: Instagram @omirantedoalto ou WhatsApp (61) 3686-1290 / (61) 98245-3100

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.