Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (28/9)

Antes de qualquer outra coisa, presta atenção à Lua Vazia ao acordar, monitorando a lista de ansiedades que surgir na tua mente para as manter de rédea curta, de modo a não estragarem o restante do dia nem, Deus não queira, a semana inteira. O período vai de 6h49 até 11h41 HBr

Uma vez que minimamente tenhas retomado o controle desse órgão sofisticado de percepção que é a mente, sentirás que precisas colocar ordem nos teus hábitos e costumes para que a saúde esteja em dia, porque se a saúde não estiver em ordem, não dá para ir muito longe.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

E assim, respirando a Vida de tua vida na qual te movimentas e experimentas ser tua presença não será perturbada pelo marketing do medo que assola a comunicação de notícias nas mídias oficiais e nas redes sociais, que converteu as pessoas comuns em emissoras de televisão.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que há de mais importante acontecendo nesta parte do caminho é a articulação de alianças para que seus planos avancem o máximo possível. Agora é quando você precisa pedir ajuda, mesmo que tenha dificuldade nesse sentido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça as contas direito e se ajuste ao que seja possível, evitando, por enquanto, dar passos maiores do que a perna, porém, se você cair na tentação, o que não seria um pecado, pelo menos calcule direito as consequências.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora é propício você fazer as coisas do seu jeito sem se importar se as pessoas gostam ou detestam, porque, afinal, sempre haverá muitos espíritos de porco para achar defeito em tudo. O que importa agora é seu gosto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Suas certezas não servem para dar fundamento ao que você comunica, a não ser que seu objetivo seja o conflito, porque é isso que vai acontecer. Procure manter suas certezas sob um manto de discrição por enquanto.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Articule seus interesses com o das pessoas que você precisa reunir para ganhar força. Tenha em mente que aquilo que você deseja ver acontecendo não depende de seus recursos em particular, mas da força do grupo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazendo tudo direito e organizadamente, não haverá como deixar de avançar. O avanço pode, eventualmente, ser mais lento do que você desejaria, mas a lentidão não é um mau presságio, é o jeito mais seguro de avançar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se você ficar esperando que outras pessoas organizem o que você quer ver acontecendo, a única coisa que vai acontecer é você ficar esperando. Este é um ótimo momento para você tomar a iniciativa e liderar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tome seu tempo, evite comentar as questões que você acha importantes mas que, por enquanto, se você as comunicar, se verão sujeitas a críticas, porque as pessoas não entenderiam nada do que você diz.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as pessoas se organizam e você fica de fora é porque sua alma não considerou com atenção o que vinha acontecendo e os sinais que evidenciavam mudanças de atitude e orientação. No fim, a maioria sempre vence.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Havendo muitas questões para você atender, o melhor que você pode fazer é começar organizando tudo em categorias. A preparação da atividade é mais importante do que a própria execução. Resolve muita coisa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas ideias maravilhosas que circulam pela sua alma podem não ser praticáveis de imediato, mas não por isso você as deve descartar. Uma coisa, porém, precisa ser feita agora, registrar essas ideias de alguma forma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aproveite este momento para colocar em ordem seus pensamentos, descartando as ideações que, por enquanto, não possam ser praticadas e se focando em tudo aquilo que você possa colocar em andamento de imediato.