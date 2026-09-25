Nuno Ramos fala sobre instalação inspirada na obra de Athos Bulcão

O artista visual Nuno Ramos prepara detalhes para a instalação ‘Athos’, sua nova obra com concreto - (crédito: Nathan Carvalho)

O artista visual Nuno Ramos vai detalhar seu novo projeto, intitulado Athos, em uma conversa nesta sexta-feira (25/9), às 11h, no Espaço Casa (CasaPark). A instalação, que será inaugurada em novembro na Cerrado Cultural, é inspirada na obra A Festa do sol, de Athos Bulcão, criada para o Teatro Nacional de Brasília.

A obra de Ramos é composta por um conjunto de 97 peças de concreto. O bate-papo sobre o processo criativo e os detalhes do projeto é aberto ao público.

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A conversa terá mediação de Lúcio Albuquerque, sócio-diretor da Cerrado Cultural. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site da DW! Semana de Design.

A trajetória de Nuno Ramos

Nascido em São Paulo em 1960, Nuno Ramos é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). O artista, que vive e trabalha na capital paulista, iniciou sua trajetória na pintura no ano de 1983.

Sua produção artística é conhecida pela versatilidade, transitando por diversas linguagens como pintura, desenho, escultura e instalação. O trabalho de Ramos também incorpora elementos de performance, teatro e canção.

Além da atuação nas artes visuais, ele é escritor, com 12 livros publicados que incluem poesia, prosa e ensaio. Na literatura, foi duas vezes vencedor do Prêmio Portugal Telecom, atual Prêmio Oceanos, pelos livros Ó, de 2008, e Junco, lançado em 2011.

Com uma carreira consolidada, o artista expõe regularmente suas obras no Brasil e no exterior. Ele representou o país na Bienal de Veneza de 1995 e marcou presença nas Bienais de São Paulo de 1985, 1989, 1994 e 2010.

Pelo conjunto de sua obra, Nuno Ramos recebeu, em 2006, o Grant Award, concedido pela Barnett and Annalee Newman Foundation. Como compositor, possui mais de 100 canções gravadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.