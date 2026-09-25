Noite de Gala leva clássicos da ópera ao Teatro Nacional no domingo (27/9)

"Noite de Gala, uma noite na Ópera" traz a magia das antigas noites de gala para os dias de hoje. - (crédito: Caio Santana)

Brasília recebe a quarta edição da franquia Noite de Gala, uma noite na Ópera no domingo (27/9), às 19h,nNa sala Martins Penna do Teatro Nacional Cláudio Santoro. O espetáculo tem como fio condutor a ária — canção solo acompanhada somente pela orquestra — Nessun Dorma, da ópera Turandot, de Giacomo Puccini.

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Idealizado pela soprano Ariadna Moreira, que também assina a direção musical, o projeto escolhe, a cada edição, uma grande ária da história da ópera para homenagear. Além de Puccini, o programa desta edição reúne obras de compositores como Giuseppe Verdi, Georges Bizet e Léo Delibes. Entre os convidados está o tenor Thiago Arancam, primeiro brasileiro a integrar a Academia de Canto Lírico do Teatro Alla Scala, em Milão.

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O elenco também reúne as solistas Ariadna Moreira e Danielle Dumont como estrelas do espetáculo, acompanhadas de Victor Hugo Sanches, Martha Souza, Rodrigo Soalheiro, Roger Vieira, Rebecca Pacheco, Marina Pinheiro e Renata Menezes. A direção geral, produção e direção de arte são de Larissa Lopes.

Serviço

Noite de Gala, uma noite na Ópera

Com Ariadna Moreira e Danielle Dumont. No domingo (27/9), às 19h, na Sala Martins Penna do Teatro Nacional. Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla e pelo WhatsApp (61) 998370077. Classificação indicativa livre.

Mais informações no Instagram @operanoitedegala