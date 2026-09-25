Toca do Chopp celebra 28 anos com programação especial e chefs convidados

O chef mineiro Claude Capdeville celebra os 28 anos de Toca do Chopp, um dos pontos mais populares da Quituart, neste fim de semana. Para a comemoração, o botequim recebe, no sábado (26/9) e domingo (27), das 11h às 18h, Gil Guimarães, da Casa Baco, Luiz Trigo, do D.O.C Cucina, e Lucas Douglas, do Empório Capital.

Além dos petiscos que já são carro-chefe no Toca, como a coxinha e a carta fechada de Tomás Antônio Gonzaga, os chefs convidados irão servir parmegiana de jiló, terrine de fígado e queijos artesanais. Lana Capdeville, esposa de Claude, também estará presente com as famosas empadinhas. Tudo regado, é claro, a um bom chope gelado.

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De portas abertas desde 1998, o Toca surgiu a partir das visitas de Claude ao Quituart, onde o chef mineiro, que até então cozinhava em casa, começou a fazer petiscos em restaurantes de amigos. À frente do próprio restaurante, ele busca trazer para Brasília o espírito do “botequim raíz”, como os do Rio de Janeiro.

Serviço

Aniversário Toca do Chopp

Sábado (26/9) e domingo (27/9), das 11h às 18h, na Quituart (EPPN QI 9/10 Canteiro Central — Lago Norte)

