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Toca do Chopp celebra 28 anos com programação especial e chefs convidados

Gil Guimarães, da Casa Baco, Luiz Trigo, do D.O.C Cucina, e Lucas Douglas, do Empório Capital, participam, neste fim de semana, da comemoração de 28 anos do Toca do Chopp, na Quituart

Toca do Chopp - (crédito: Gustavo Gracindo/Divulgação)
Toca do Chopp - (crédito: Gustavo Gracindo/Divulgação)

O chef mineiro Claude Capdeville celebra os 28 anos de Toca do Chopp, um dos pontos mais populares da Quituart, neste fim de semana. Para a comemoração, o botequim recebe, no sábado (26/9) e domingo (27), das 11h às 18h, Gil Guimarães, da Casa Baco, Luiz Trigo, do D.O.C Cucina, e Lucas Douglas, do Empório Capital.

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Além dos petiscos que já são carro-chefe no Toca, como a coxinha e a carta fechada de Tomás Antônio Gonzaga, os chefs convidados irão servir parmegiana de jiló, terrine de fígado e queijos artesanais. Lana Capdeville, esposa de Claude, também estará presente com as famosas empadinhas. Tudo regado, é claro, a um bom chope gelado.

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De portas abertas desde 1998, o Toca surgiu a partir das visitas de Claude ao Quituart, onde o chef mineiro, que até então cozinhava em casa, começou a fazer petiscos em restaurantes de amigos. À frente do próprio restaurante, ele busca trazer para Brasília o espírito do “botequim raíz”, como os do Rio de Janeiro.

Serviço

Aniversário Toca do Chopp
Sábado (26/9) e domingo (27/9), das 11h às 18h, na Quituart (EPPN QI 9/10 Canteiro Central — Lago Norte)

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 25/09/2026 15:44
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