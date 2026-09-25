Biografia aponta divórcio de Gisele como erro de Tom Brady

Uma nova biografia de Tom Brady coloca o divórcio de Gisele Bündchen entre os principais pontos de virada na trajetória do ex-quarterback da NFL. Em resenha publicada pela New Yorker, o livro Brady: Uma História Americana e o Preço da Grandeza, de Lars Anderson, acompanha não apenas a relação do atleta com a modelo brasileira, mas também as dificuldades enfrentadas por ele para construir uma nova imagem depois da aposentadoria.

Ex-jornalista da Sports Illustrated, Anderson apresenta um relato detalhado sobre o casamento, embora não tenha tido acesso direto ao ex-casal. Ao reconstruir a vida de Brady depois da separação, ocorrida em 2022, o autor descreve uma fase de tentativas de se reinventar fora dos campos, com aparições públicas, campanhas publicitárias e uma nova função na televisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No livro, Anderson reúne alguns desses episódios para mostrar como a imagem construída pelo atleta durante décadas começou a assumir contornos diferentes após o encerramento da carreira.

Leia também: Gisele Bündchen engata romance após separação

"Desde então, sua imagem sofreu um golpe mais duro do que qualquer um que ele tenha levado em campo. Ele saltou de um caixão numa esquete cafona inspirada na W.W.E. durante o Fanatics Fest. Apareceu em um comercial da Pizza Hut gritando: "Hut!" (Entendeu?) Suas tentativas de trabalhar como comentarista esportivo na televisão têm decepcionado".

A passagem para os comentários esportivos também rendeu críticas. O ex-comentarista da Fox Sports Skip Bayless ironizou a atuação de Brady na nova função: "Como comentaria, Tom Brady não é apenas o Capitão Óbvio". Na sequência, Bayless reforçou a crítica: "Ele é o Comandante em Chefe do Óbvio."

A biografia descreve ainda como parte das piadas feitas sobre Brady após a aposentadoria passou a ser associada à condição de recém-divorciado. Um fã resumiu essa fase do ex-jogador como "missões paralelas de pai divorciado".

Anderson apresenta Brady como alguém movido por uma busca constante por novos títulos, marcas e conquistas, característica que ajuda a explicar a dimensão atribuída pelo livro ao fim do casamento. A resenha da New Yorker também dedica espaço a Gisele e ao impacto que a modelo exercia sobre as pessoas ao redor dela.

Os dois se conheceram em 2006, quando Brady já acumulava conquistas pelo New England Patriots, mas ainda tinha muitos anos de carreira pela frente. Gisele, por sua vez, já figurava entre as modelos mais conhecidas do mundo.

O primeiro encontro aconteceu no Turks & Frogs, bar de vinhos localizado no West Village, em Nova York. Segundo a reconstrução feita por Anderson, Brady falou naquele dia sobre os planos que tinha para a própria carreira: pretendia permanecer no futebol americano por mais dez anos e conquistar ao menos mais um Super Bowl.