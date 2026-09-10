Quem colocou vidro no sapato de Gisele Bündchen? Nome é revelado após 27 anos

Quase 30 anos depois, revelado quem colocou caco de vidro no sapato de Gisele Bündchen - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma história dos bastidores da carreira de Gisele Bündchen voltou a chamar atenção nas redes sociais quase três décadas depois. O episódio aconteceu em 1999, antes de um desfile da Versace, quando um pedaço de vidro foi colocado dentro do calçado usado pela então jovem modelo brasileira.

A identidade de quem teria colocado o objeto no sapato foi resgatada em um vídeo publicado pela influenciadora Eduarda Rebouças. Segundo a publicação, a responsável pela atitude teria sido a modelo estoniana Carmen Kass, que tinha amizade com Gisele na época.

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O caso voltou a circular depois que um comentário atribuído a um booker, profissional responsável por administrar a carreira de modelos, trouxe novos detalhes sobre o que teria acontecido naquele backstage. De acordo com o relato, o episódio foi tratado entre as duas como uma brincadeira infeliz, apesar das consequências para Gisele.

A história também envolve uma informação que, segundo o booker, teria sido distorcida ao longo dos anos. Isabelli Fontana havia comentado anteriormente que Gisele teria sido alvo da atitude porque seria a modelo escolhida para abrir sozinha o desfile da Versace. O relato mais recente, porém, afirma que três modelos estavam escaladas para abrir a apresentação.

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Na sequência da apresentação, outras grandes nomes da moda também participaram do desfile. De acordo com o mesmo relato, Naomi Campbell teve um dos momentos mais marcantes daquela edição ao afastar os cabelos das costas e revelar o vestido durante sua entrada. A informação também esclareceu que Kate Moss não fazia parte do casting daquela apresentação específica.

O episódio ganhou uma nova dimensão quando Isabelli Fontana relembrou o caso em uma entrevista concedida em 2024. Na ocasião, ela contou que percebeu que havia algo errado quando Gisele calçou o sapato e identificou o vidro.

O relato reforça que Gisele chegou a se machucar por causa do objeto colocado dentro do calçado. Apesar disso, a versão posteriormente resgatada aponta que a situação não provocou o rompimento da amizade entre as modelos, que teriam resolvido o episódio e seguido próximas naquele período.

A repercussão atual acontece especialmente pela distância temporal do acontecimento e pela revelação do nome de Carmen Kass. O caso, que durante anos foi lembrado sem que todos os detalhes estivessem claros, ganhou novo interesse nas redes sociais justamente pela combinação entre o cenário de um dos desfiles mais importantes da carreira de Gisele e o inusitado incidente nos bastidores.

Assim, uma situação ocorrida quando Gisele ainda construía seu espaço no circuito internacional da moda voltou a ser comentada décadas depois. O episódio também evidencia os bastidores nem sempre glamourosos do mundo das passarelas, especialmente em uma época em que a competição entre modelos era frequentemente cercada por histórias e rivalidades.