Oficina blues faz show no Sesc 504 nesta quinta-feira (1º/10)

Tributo ao Oficina Blues no Sesc 504 Sul neste mês de outubro - (crédito: Divulgação)

O Sesc Asa Sul promove, no mês de outubro, o Sesc Estação Blues em tributo ao Oficina Blues. O projeto brasiliense de 1998 marcou gerações e a história do gênero na capital. Nesta edição, os músicos que participaram da terceira geração da banda reúnem-se no Sesc.

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Uma dos precursores do blues em Brasília, o Oficina Blues teve início com a gravação de grandes clássicos lapidados por uma sonoridade própria em um primeiro disco ao vivo intitulado Up Blues. Atualmente, a banda traz aos palcos um blues abrasileirado, apostando em um olhar regional, com letras em português e temáticas atreladas à cultura do país.

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O espetáculo, que ocorre na qunta-feira (1º/10), resgata o repertório do álbum Oficina Blues ao vivo no Gate’s, que foi lançado nos anos 2000, retomando músicas autorais e tradicionais do blues. A programação conta, também, com os grupos Totonho e Os Cabras, Old is cool e o DJ Tim Blues.

Serviço

Quinta-feira (1/9), às 18h, no Sesc Asa Sul (Entrequadra Sul, 504/505, Bloco A). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco



