Como funciona Herança em Jogo, novo reality com Susana Vieira

Rodrigo Faro estreia em 25 de setembro Herança em Jogo, um novo reality show no Globoplay. Ao lado da atriz Susana Vieira, ele comanda uma disputa entre 13 participantes por um prêmio de até R$ 1 milhão em barras de ouro. A produção, uma adaptação do formato britânico "The Inheritance", mistura convivência, estratégia e decisões secretas em uma casa de luxo.

A trama do programa parte de um ponto inusitado: uma matriarca milionária, interpretada por Susana Vieira, deixa uma herança para ser disputada. Os 13 confinados, todos com algum tipo de ligação com ela, devem provar que são os verdadeiros merecedores da fortuna. O confinamento acontece em um cenário sofisticado, onde o luxo contrasta com a tensão crescente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Para isso, eles enfrentam provas que testam habilidades físicas, intelecto e controle emocional. A cada ciclo, alianças são formadas e desfeitas, já que os participantes precisam votar secretamente para eliminar um concorrente da disputa. A convivência é um fator central, pois as decisões são baseadas tanto no desempenho nas provas quanto nas relações construídas.

Como funciona a dinâmica do jogo?

O objetivo é chegar ao final como o herdeiro escolhido, mas o caminho exige manipulação e leitura de jogo. A cada semana, os competidores participam de um desafio que define privilégios e, em alguns casos, imunidade. Em seguida, uma votação secreta define quem deixa a corrida pelo prêmio milionário, tornando as alianças a principal ferramenta de sobrevivência.

Em uma dupla função inédita em sua carreira, Rodrigo Faro atua como o testamenteiro, sendo ao mesmo tempo apresentador e ator. Ele é o responsável por comunicar as regras, apresentar os desafios e conduzir as eliminações. Sua função é guiar a narrativa e revelar as reviravoltas do jogo para o público e para os próprios participantes, servindo como ponte entre o desejo da matriarca e a execução de suas últimas vontades.

Susana Vieira, por sua vez, aparece em vídeos gravados antes de sua "morte" fictícia. Nesses materiais, ela estabelece o tom da competição, explica suas motivações e, por vezes, lança dilemas que afetam diretamente o futuro dos herdeiros na disputa. Sua presença póstuma funciona como um guia e um elemento surpresa.

O prêmio de R$ 1 milhão é o valor máximo, mas pode variar conforme as regras e o desenvolvimento do programa. O valor final entregue ao vencedor é um dos mistérios que serão revelados ao longo da temporada. Os episódios de "Herança em Jogo" serão disponibilizados progressivamente na plataforma de streaming.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.