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"Sua Mãe Te Conhece?": Novo reality da Netflix tem mães espiãs e R$ 1 mi

Com Claudia Raia, reality testa o quanto mães conhecem seus filhos; eles acham que estão em outro programa e elas disputam um prêmio milionário

Claudia Raia é a apresentadora do reality show que chega ao catálogo da Netflix em breve - (crédito: Netflix/Divulgação)
Claudia Raia é a apresentadora do reality show que chega ao catálogo da Netflix em breve - (crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix tem uma nova aposta prestes a estrear: o reality show Sua Mãe Te Conhece?. A atração será apresentada por Claudia Raia e vai testar os conhecimentos de nove mães sobre seus filhos.

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Com um prêmio de R$ 1 milhão em jogo, a ideia do reality é colocar as mães como protagonistas. Enquanto os filhos acreditam estar em outro programa, elas têm acesso a tudo, sem que eles saibam.

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A produção promove experiências como a criação de uma república estudantil. A mãe que souber mais a respeito de seu filho leva o prêmio.

O programa terá sete episódios, com os quatro primeiros sendo lançados em 26 de agosto. Os episódios finais estarão disponíveis a partir de 2 de setembro.

Conheça os participantes

  • Adriana Alves (mãe) e Pedro Alves (filho)

  • Ana Martinha Silva (mãe) e Kaynara Silva (filha)

  • Carla Luvise (mãe) e Patrick Luvise (filho)

  • Cassia Marques (mãe) e Rafaela Marques (filha)

  • Cenir Araujo (mãe) e Karina Araujo (filha)

  • Daniela Bernardi (mãe) e Monique Bernardi (filha)

  • Dri Varraschim (mãe) e Diego Varraschim (filho)

  • Inocência Cruz (mãe) e Vicktoria Cruz (filha)

  • Monica Santos (mãe) e Beatriz Santos (filha)

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/08/2026 15:47 / atualizado em 14/08/2026 15:47
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