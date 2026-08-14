"Sua Mãe Te Conhece?": Novo reality da Netflix tem mães espiãs e R$ 1 mi

A Netflix tem uma nova aposta prestes a estrear: o reality show Sua Mãe Te Conhece?. A atração será apresentada por Claudia Raia e vai testar os conhecimentos de nove mães sobre seus filhos.
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Com um prêmio de R$ 1 milhão em jogo, a ideia do reality é colocar as mães como protagonistas. Enquanto os filhos acreditam estar em outro programa, elas têm acesso a tudo, sem que eles saibam.
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A produção promove experiências como a criação de uma república estudantil. A mãe que souber mais a respeito de seu filho leva o prêmio.
O programa terá sete episódios, com os quatro primeiros sendo lançados em 26 de agosto. Os episódios finais estarão disponíveis a partir de 2 de setembro.
Conheça os participantes
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Adriana Alves (mãe) e Pedro Alves (filho)
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Ana Martinha Silva (mãe) e Kaynara Silva (filha)
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Carla Luvise (mãe) e Patrick Luvise (filho)
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Cassia Marques (mãe) e Rafaela Marques (filha)
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Cenir Araujo (mãe) e Karina Araujo (filha)
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Daniela Bernardi (mãe) e Monique Bernardi (filha)
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Dri Varraschim (mãe) e Diego Varraschim (filho)
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Inocência Cruz (mãe) e Vicktoria Cruz (filha)
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Monica Santos (mãe) e Beatriz Santos (filha)
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.