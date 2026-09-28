Operador revela alerta feito à tripulação de helicóptero de Rick

O cantor Rick, conhecido pela trajetória com Renner, viajava na aeronave que acabou caindo após agravamento do tempo - (crédito: Reprodução / Instagram)

O operador do aeroporto de Lages (SC) afirmou ter alertado a tripulação do helicóptero em que estava o cantor Rick, da dupla com Renner, sobre a piora do tempo horas antes do voo que culminou na tragédia.

Em relato exibido pelo programa Fantástico, da TV Globo, Juliano Luft, operador do aeroporto em Lages, contou que trocou mensagens com o copiloto do helicóptero antes da decolagem. Ele afirmou que, às 7h52, enviou uma foto das condições meteorológicas na cidade e escreveu: "Mais tarde chove. Quanto antes vir, melhor".

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O contato ocorreu em virtude do fato de que a aeronave faria uma parada para reabastecimento em Lages antes de seguir para São Joaquim. "Aí às 7h52 eu mandei uma foto do tempo em Lages, que estava em condições boas visuais, né", afirmou Luft.

O operador afirmou que o comandante também procurou informações sobre o clima no caminho. "Ele me ligou falando que estava ciente que o tempo estava ruim onde eles queriam ir, no destino, e perguntando se eu podia mandar umas fotos e um vídeo aqui das condições do tempo em Lages", relatou.

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Após a decolagem, Luft diz que tentou novo contato e não teve mais retorno. "Às 11h17 eu mandei uma mensagem pedindo se eles viriam a Lages abastecer. Aí ele já não me respondeu mais e não recebeu a mensagem", disse.