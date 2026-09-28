Di Paullo e Paulino trazem a Brasília sertanejo raiz e clássicos da trajetória

A dupla sertaneja raiz Di Paullo & Paulino chega à capital para show único no dia 30 de outubro, às 20h. O Espaço Dois Ipês, antigo Marina Hall, receberá apresentação que promete reunir sucessos, histórias e canções que marcaram diferentes gerações de fãs do sertanejo.

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Com décadas de trajetória, a dupla consolidou seu nome no sertanejo tradicional através da harmonia vocal, do romantismo e da interpretação de clássicos que permanecem vivos na memória do público. O repertório deve incluir alguns dos maiores sucessos, como Estrelinha, Amor de Primavera e Ponto Final, além de Telefone Mudo e outras versões da dupla de músicas famosas do sertanejo raiz.

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Os ingressos estão à venda no site Balladap a partir de R$ 100, e as mesas têm valores a partir de R$ 900.

Serviço

Di Paullo & Paulino em Brasília

No dia 30 de outubro (sexta-feira), às 20h, no Espaço Dois Ipês (antigo Marina Hall). Ingressos a partir de R$ 100,00 em Baladapp.com.br. Informações e reservas pelo número 37 99869-2595.