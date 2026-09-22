Rick: O legado de sucessos com Renner que marcou o sertanejo romântico

A morte do cantor Rick, aos 59 anos, em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, encerrou uma carreira de mais de 30 anos dedicada à música sertaneja. Ao lado de seu parceiro Renner, ele se tornou uma das vozes mais marcantes do gênero, deixando um legado de sucessos que atravessam gerações.

Formada em 1986, a dupla Rick & Renner alcançou o estrelato nacional nos anos 1990, consolidando-se como um dos principais nomes do sertanejo romântico. Com um estilo que mesclava melodias cativantes e letras que falavam diretamente ao coração do público, eles emplacaram dezenas de canções nas paradas de sucesso, tornando-se presença constante nas rádios e programas de TV.

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Clássicos que marcaram uma geração

O repertório da dupla é recheado de clássicos que se tornaram verdadeiros hinos para os fãs. Canções como "Ela é Demais", "Nos Bares da Cidade", "Filha" e "Só Pensando em Você" não apenas definiram o som da dupla, mas também influenciaram o cenário musical da época. A voz potente de Rick e os arranjos bem elaborados eram a marca registrada que conquistou o Brasil.

O impacto de Rick vai além dos números de vendas e execuções. Ele ajudou a moldar o som de uma era, provando que era possível aliar a tradição sertaneja com uma roupagem pop e romântica. Seu trabalho com Renner é um pilar fundamental para entender a evolução do gênero nas últimas décadas, e sua ausência deixa uma lacuna na música brasileira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.