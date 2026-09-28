O encanto dos mini weddings inspirados no estilo de Adriana Birolli

A atriz Adriana Birolli celebrou nesta segunda-feira (28/9) o primeiro ano de seu casamento com o diretor Ivan Zettel, realizado em setembro de 2025 na Casa do Alto, no Rio de Janeiro. A comemoração intimista reflete uma tendência que tem ganhado força: os mini weddings. O formato, pensado para poucos convidados, surge como uma alternativa charmosa e financeiramente viável às grandes festas, conquistando casais que buscam uma experiência mais pessoal e acolhedora.

Diferente dos casamentos tradicionais, que reúnem centenas de pessoas, os mini weddings são cerimônias planejadas para um círculo restrito, normalmente entre 30 e 80 convidados, dependendo da preferência do casal. Essa escolha permite que os noivos aproveitem cada momento ao lado das pessoas mais importantes de suas vidas, criando uma atmosfera de proximidade que dificilmente se alcança em eventos maiores.

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"Hoje comemoramos 1 ano desde a nossa cerimônia de casamento. Um dia muito especial, vou lembrar pra sempre de cada momento. A vontade é de fazer isso todo ano pra comemorar nosso amor, mas infelizmente não tem como… Que o amor sempre esteja presente na vida de todos. Viva o amor!", disse a atriz nas redes.











A principal vantagem é a possibilidade de personalização. Com uma lista de convidados enxuta, o orçamento pode ser direcionado para detalhes que fazem a diferença, como um menu gastronômico mais elaborado, uma decoração rica em elementos afetivos ou a contratação de um fotógrafo de renome. O resultado tende a ser um evento mais personalizado e alinhado com as preferências do casal.

Além do controle financeiro, a organização de um casamento menor tende a ser menos estressante. A logística simplificada e o número reduzido de fornecedores para gerenciar liberam os noivos para se concentrarem no que realmente importa: a celebração do amor.

Como organizar um mini wedding inesquecível

O primeiro passo é definir a lista de convidados de forma criteriosa. A regra é simples: convide apenas as pessoas essenciais, aquelas com quem você realmente deseja compartilhar esse dia. Manter o número baixo é o que caracteriza o formato e viabiliza todas as outras vantagens.

O local da cerimônia e da festa pode fugir do convencional. Restaurantes, bistrôs, galerias de arte, vinícolas ou até mesmo a casa da família são excelentes opções. Esses espaços costumam ser mais aconchegantes e dispensam grandes investimentos em decoração, pois já possuem seu próprio charme.

Invista em uma experiência diferenciada para os presentes. Menus personalizados, lembrancinhas artesanais e uma playlist com as músicas favoritas do casal são detalhes que tornam a celebração marcante. A proximidade permite interações mais significativas, transformando a festa em um encontro caloroso entre amigos e familiares.

Por fim, o orçamento, embora mais enxuto, permite investir em qualidade. Em vez de gastar com uma grande estrutura, o casal pode optar por um serviço de buffet superior, bebidas de melhor qualidade ou a atração musical que sempre sonhou. A essência do mini wedding é focar na qualidade da experiência, não na quantidade de convidados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.