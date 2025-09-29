Hora do "sim": Casar Decor expande universo do casamento em evento no Ascade

A 11ª edição do Casar Decor está marcado para esta quarta (1°/10) e quinta-feira (2), de 16h30 às 23h30. O evento promove diversas atrações no ramo matrimonial de Brasília. Nas dependências do clube Ascade Beira Lago, no Setor de Clubes Esportivos Sul, a festividade contará com a presença de expositores e fornecedores do setor e ainda realizará 100 casamentos comunitários. A entrada é gratuita.
Já são 100 expositores e 183 fornecedores confirmados. Diversas frentes do negócio serão contempladas. Empresas que desejam fidelizar clientes e os próprios noivos poderão comparecer.
A organizadora do evento, Ana Barras, destaca que o Casar Decor não é apenas uma feira. "É um ambiente inspirador que movimenta o turismo, fomenta a economia criativa e posiciona Brasília como referência nacional no segmento de festas e casamentos", aponta.
Além de experiências sensoriais, reaproveitamento de materiais e valorização do artesanato local, o evento contará com 12 espaços decorados que simulam festas reais. Cada uma será projetada com foco em sustentabilidade ambiental.
Outro destaque será o que Ana chama de "democratização do sonho do casamento". Existirão condições especiais em orçamentos adaptados, que darão àqueles que não têm condições de arcar com os custos de uma cerimônia, a oportunidade de concretizar o sonho do matrimônio.
"Serão oferecidos pacotes acessíveis, com condições especiais e orçamentos adaptados a diferentes perfis, tornando possível a realização de cerimônias memoráveis para todos os tipos de casais", explicou Barra.
