Projeto Tom e Vinícius recebe o saxofonista Leo Gandelman

Leo Gandelman encerra a temporada do projeto Tom e Vinícius, neste final de semana - (crédito: Divulgação)

A música instrumental brasileira de Leo Gandelman finaliza o último fim de semana da temporada do projeto Tom e Vinícius na Capital, nos sábado (3/10) e no domingo (4/10). O projeto realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) fez sucesso entre o público brasiliense e reuniu diferentes gerações ao longo das apresentações.

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O saxofonista subirá aos palcos do Clube do Choro e do CCBB ao lado de Eduardo Farias (piano), Misael Barros (bateria) e Daniel Castro (contrabaixo). A música popular, o jazz e o repertório de concerto fazem parte da trajetória de mais de quatro décadas do músico. Em apresentações com a Orquestra Sinfônica de Moscou, entre 2012 e 2016, Gandelman interpretou clássicos da bossa nova, entre eles A felicidade e Chega de saudade, da dupla, além de Meditação, Wave e Manhã de Carnaval.



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O público poderá curtir o projeto pela última vez no dia 11 de outubro, no Eixão Norte. A apresentação reúne o Trio de Sopros Vento e Verso e percussão, o Regional Choro Livre e a cantora Márcia Tauil.

Serviço

Tom e Vinícius no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Sábado (3/10), às 20h30, no Clube do Choro (SDC, Bloco G, Plano Piloto). Ingressos: Disponíveis na Bilheteria Digital.

Domingo (4/10), das 16h às 19h, no CCBB (St de Clubes Especial Sul, Trecho 2). Ingressos: Gratuito mediante retirada de ingressos limitados, a partir de 12h do dia anterior.





*Estagiária sob supervisão Nahima Maciel